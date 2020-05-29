恐怖！5公分長釘槍噴射反彈直插右眼窩　嘉義長庚「補腦」4小時搶命

▲工人遭鐵釘反彈刺入眼窩，深及顱底。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導



日前一工地工人在操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚，抵達急診時意識清楚，於右眼窩上就插著一根釘子，初步評估視力無明顯受損。然而電腦斷層檢查意外發現，鐵釘的尖端穿過顱底，沒入右側大腦額葉，而眼球因穿刺傷產生視網膜震盪及視網膜剝離。

▲院方聯合手術取出鐵釘。（圖／嘉義長庚提供）

嘉義長庚隨即由腦神經外科林修竹醫師及眼科陳慶隆醫師討論後，緊急聯合手術長達4小時。院方先利用內視鏡先將鐵釘移出腦部，再用人工硬腦膜修補破洞，緊接著進行玻璃體切除併視網膜修復手術，術後住院接受預防性抗生素治療，出院二週後追蹤視力恢復良好，亦無神經後遺症。

▲嘉義長庚陳慶隆醫師。（圖／嘉義長庚提供）

林修竹表示，鐵釘反彈射入眼窩再深入腦部的例子相當罕見，所幸未刺穿腦部血管造成大出血，也避免傷者陷入昏迷，也會增加手術的複雜度。

此案採用微創內視鏡手術，可以減少病患復原時間，也降低傳統開顱手術的併發症，當然這也考驗著醫師的手術技巧。而釘子在腦部容易形成膿瘍，故需即時清創，以免有生命危險。

陳慶隆則指出眼球外傷相當常見，包括一般撞擊後的鈍挫傷、尖銳物造成的穿刺傷、眼球破裂及眼內異物等，這些都會造成發炎感染、眼內出血、視網膜剝離及視力受損。因此取出異物加上手術修補是預防感染的重要原則。

陳慶隆醫師特別提醒，一旦被異物扎進眼窩或眼球，千萬不要自行拔除，因為在沒有萬全準備下倉促移除異物，容易造成大出血以及周圍組織的傷害。提醒民眾在從事高風險工作或活動時，必要之保護措施(如:護目鏡、面罩、頭盔等)相當重要。

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