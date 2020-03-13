防疫機制再升級　嘉義長庚探視時間限10:00~14:00

▲防疫管制再升級，嘉義長庚縮短探病時段。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導



世界衛生組織已宣布2019新冠肺炎成為全球大流行疾病，醫院是防疫最後一道防線，嘉義長庚醫院表示，為維護民眾健康及確保醫療環境安全，自3月16日(週一)起訪客探病及入口處開放時間再縮短。一般病房每日僅開放一次探視時段，時間為10:00~14:00、加護病房11:00~11:30，且以每床2人為限，陪病者維持1人。

▲嘉義長庚院長林志鴻親自視察防疫動線。（圖／嘉義長庚提供）



嘉義長庚指出，防疫期間醫院白天開放四處出入口、夜間則限縮為二處，假日期間亦配合探病時段開放。各入口處開放地點及時間如下：



一、綜合醫學大樓

1. 一樓南側(大廳)大門：24小時。

2. 一樓急診入口：24小時。

3. 一樓北側大門：

週一至週五07:00~18:00，週六日07:00~14:30。(夜間關閉)

二、第二醫學(舊)大樓東側大門：週一至週五07:30~9:30、16:00~18:00， 週六日不開放。(夜間關閉)



現況進入醫院的民眾皆須先讀健保卡核對旅遊史等TOCC，醫院於入口處設置查驗健保卡專屬通道，引導民眾快速通關。嘉義長庚也提醒民眾，配合國家防疫政策，14天內有自疾管署公告之旅遊疫情國家返國民眾請暫緩探視病人，並於居家隔離檢疫或自主健康管理期間請延後非急迫需求之醫療或檢查。

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