港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了

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港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　田北辰出面說話了

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▲▼港區全國人大代表、香港立法會議員、G2000創辦人田北辰。（圖／CFP）

▲港區全國人大代表、香港立法會議員田北辰，遭傳言就港版國安法投下唯一反對票。（資料照／CFP）

記者王致凱／綜合報導

大陸全國人大會議28日表決「港版國安法」，結果以2818票同意、1票反對、6票棄權和1票未按鈕結果通過。網傳，投下唯一一張反對票的就是港區人大代表田北辰。對此，田北辰晚間出面回應，形容香港近一年抗爭是「丟臉的事」。

港版國安法通過後，大陸許多網友好奇究竟誰是唯一的反對者。雖然此為匿名表決，但許多人指投下反對票的就是田北辰。據悉，田北辰是親建制派人物中少數反對港版國安法的；他會前就曾表示，將草案內容改成「行為和活動」存有問題，認為針對「行為」的規範較適合香港，此意見已經過大會紀錄在案。

根據香港《頭條日報》報導，全體港區人大代表28日下午與港澳辦主任夏寶龍會面。田北辰向媒體引述夏寶龍的話說，香港過去近一年的反修例示威衝突造成混亂是丟臉的事。他隨後又說，在表決時自己是投下贊成票。

田北辰解釋，起初覺得由香港自行立法較好，但如今國歌條例草案也在立法會受拖延，開始認為香港自行立定國安法已經不可行，加上疫情緩和後示威者再上街頭，他認為香港不能再亂下去，這是沒有辦法的辦法。

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▼大陸全國人大表決通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

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