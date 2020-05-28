　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

弟弟,小孩,孩子,遊戲,玩,玩具（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友今發文表示，阿嬤在他小時候就過世了，那時他指著靈桌上的金童玉女，要求父親送給他玩，結果慘遭殃；沒想到，不少網友都有類似經歷，還有人拿來扮家家酒，也是被狠狠修理一頓。

網友在「爆廢公社二館」提到，記得小時候阿嬤過世，他指著靈桌上的金童玉女，童言童語地問「那兩個娃娃可不可以給我？」聞言，老爸差點昏厥，要不是阿嬤的照片在桌上鎮壓，他可能會被打死。

請繼續往下閱讀...

現在回想起來，他不禁覺得好笑，同時打趣道「難道台版芭比娃娃錯了嘛？中華文化三千年底蘊，亙古流傳美的霸氣，僅此一檔，分手好物錯過不在，饋贈前任...開放預購需要＋1。」

▲金童玉女。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲網友當初被修理一頓。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛回應，「我不敢拿，看到臉我就害怕」、「我們教授說，她之前在國外有朋友要買這個給小孩玩，因為他們以為這是東方文化的芭比娃娃」、「原來玩過的人還不少，可惜我沒勇氣」、「阿嬤氣勢猶在，金孫打不得」、「大家都有年紀小不懂事的時候啊」。

另外，不少人都有相同經歷，「我拿來跟堂弟妹們玩家家酒，隔天大人拜飯一直找不到，換我被扁到差點也要往生」、「我也是拿起來藏衣櫃，後來被慘揍一頓」、「我也有拿起來玩，阿嬤差點給我死」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】
 

ET快訊
潘瑋柏街頭狂嗑魯肉飯...結帳前「吐這句」　網笑：太沒包袱！
港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖
滷味6大地雷食材不要買！4原則健康吃…點了這項超級胖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

期許足球小將踢得更準更遠　張廖萬堅、運彩公會致贈足球、球鞋

麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

總獎金逾百萬！2020東京威力科創機器人大賽廣發英雄帖

下班課注意！北北基等9縣市大雨特報　南投雲林嘉義防豪雨

便當店湯桶一撈「厚實大昆布」超有料！　6千人吐爆：精華都煮進去了

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

期許足球小將踢得更準更遠　張廖萬堅、運彩公會致贈足球、球鞋

麥當勞「兒童餐版本」隱藏吃法！3種清爽混搭　網讚雞塊+沙拉：罪惡感減少

總獎金逾百萬！2020東京威力科創機器人大賽廣發英雄帖

下班課注意！北北基等9縣市大雨特報　南投雲林嘉義防豪雨

便當店湯桶一撈「厚實大昆布」超有料！　6千人吐爆：精華都煮進去了

前景文專校創辦人張萬利欠稅！名下新店山坡地252萬賣出

正對蓮池潭萬坪土地招標　底價26.6億限定「不得作住宅」

快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位

台中22歲女戀洋男愛昏頭…警察面前傳情　他一聲「I'm police」電話秒被掛

屏東萬巒大橋下2男相約抓魚　大雨狂下1人跌落水！5小時尋獲已成遺體

中職／蘇俊羽當兵沒春訓　先發角色調整中

經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

海關突告知「少一證件不能出關」　蔡旻佑爆機場驚魂...狂奔嚇出汗

印度照相館推出「人臉照片口罩」！網友一看嚇傻：戴歪怎麼辦

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

卡卡兒869字槓上咖啡店：我就是蠢！

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

繳費699給1200！同行壞笑：找5張100

中600萬彩券卻搞丟！老闆驚：損失應是1800萬元

媽手機壞了她裝不在意　偷給驚喜結局超鬧

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

更多熱門

相關新聞

嬤罵她亂花錢！下秒變臉哄毛孫入睡

嬤罵她亂花錢！下秒變臉哄毛孫入睡

嘴上說不要，但寵起孫來阿公阿嬤還是第一名呢！飼主「小賀姐姐」日前替歐告「小賀」買了新的行軍床，氣得媽媽直碎唸她「不存錢，卻把錢花在狗身上」。然而下一秒，媽媽竟立刻變臉，化身為溫柔阿嬤，暖哄毛金孫在新床上睡覺，反差畫面讓姐姐傻眼笑說，「現在老人家都這麼善變的嗎？」

兩老反對養鼠　結果趴地偷窺呵呵笑

兩老反對養鼠　結果趴地偷窺呵呵笑

4根手指被截斷！老爸最棒身教惹鼻酸

4根手指被截斷！老爸最棒身教惹鼻酸

稅務局門口搭棚架…遭民譏「像辦喪事」

稅務局門口搭棚架…遭民譏「像辦喪事」

「奶茶色」口罩超美！老闆大笑：想到我阿嬤

「奶茶色」口罩超美！老闆大笑：想到我阿嬤

關鍵字：

金童玉女台版芭比靈桌阿嬤老爸喪事

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

「港版國安法」正式表決通過！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

即／美國務卿宣布　香港不再自治

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面