想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友今發文表示，阿嬤在他小時候就過世了，那時他指著靈桌上的金童玉女，要求父親送給他玩，結果慘遭殃；沒想到，不少網友都有類似經歷，還有人拿來扮家家酒，也是被狠狠修理一頓。

網友在「爆廢公社二館」提到，記得小時候阿嬤過世，他指著靈桌上的金童玉女，童言童語地問「那兩個娃娃可不可以給我？」聞言，老爸差點昏厥，要不是阿嬤的照片在桌上鎮壓，他可能會被打死。

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現在回想起來，他不禁覺得好笑，同時打趣道「難道台版芭比娃娃錯了嘛？中華文化三千年底蘊，亙古流傳美的霸氣，僅此一檔，分手好物錯過不在，饋贈前任...開放預購需要＋1。」

▲網友當初被修理一頓。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛回應，「我不敢拿，看到臉我就害怕」、「我們教授說，她之前在國外有朋友要買這個給小孩玩，因為他們以為這是東方文化的芭比娃娃」、「原來玩過的人還不少，可惜我沒勇氣」、「阿嬤氣勢猶在，金孫打不得」、「大家都有年紀小不懂事的時候啊」。

另外，不少人都有相同經歷，「我拿來跟堂弟妹們玩家家酒，隔天大人拜飯一直找不到，換我被扁到差點也要往生」、「我也是拿起來藏衣櫃，後來被慘揍一頓」、「我也有拿起來玩，阿嬤差點給我死」。

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