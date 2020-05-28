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5歲女兒視訊盼媽媽回家、病人咳不停…醫護為信念抗疫：心裡大概有底了

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即新聞出品：文字、剪輯／李孟靜、攝影／陳昱光、周庭君、黃美靜

「應該是要將自己的生命擺在第一，但不管如何就是想要到第一線去幫忙。」－長庚醫院胸腔科護理長劉佩華。

2020年年初新冠肺炎(COVID-19)在全球爆發，許多醫護人員聽到消息時已有要長期作戰的準備，儘管要冒著自己被感染的風險、犧牲和家人見面相處的時間，也要勇敢的站在第一線，用盡全力守住台灣，在大家共同的努力下，國內的疫情漸漸趨緩，也讓全世界看見了台灣的成功。
▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲醫護人員穿著隔離衣（圖／記者陳昱光攝）
確診第一例爆發  全台醫護繃緊神經

疫情在全球爆發之初，台灣聽到消息後許多醫院就已經開始做戰演練，鄰近桃園機場的長庚醫院，更是做足了準備，不僅是穿脫隔離衣、人員的教育訓練，並在數天之內成立緊急小組，每周三次以上的會議討論進度，掌握疫情狀況。
▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

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▲醫護人員做隔離衣的穿脫訓練（圖／記者陳昱光攝）

第一位確診女台商消息傳出後，長庚醫院醫師吳丁樹說：「心裡大概就有底了，在兩岸交流這麼頻繁的情況下，隨之而來的，病毒應該很快就會到國內來了。」而儘管做足了準備，但是當長庚醫院護理長劉佩華聽到疾管署宣布確診個案時，內心還是糾結了一下，她說：「看到這個個案是會一直不斷的咳嗽，很多護理人員會有一點擔心，不自覺地想要往後，但因為知道防護裝備都是很安全的情況下，是不用擔心的。」在做好心裡建設後，仍然不妥協地站在第一線服務。
▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲長庚醫院吳丁樹醫師（圖／記者周庭君攝）
▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲長庚醫院胸腔科劉佩華護理長（圖／記者周庭君攝）
對護理不滅的熱誠　成堅守第一線的信念

面對病毒並不陌生的劉佩華，在17年前的SARS期間，就跟著當時的護理長到最前線去幫忙，面對抗疫，她勇敢不退縮。不過媽媽總是會擔心，希望她可以不要再這麼辛苦了，劉佩華雖然牢記媽媽的叮囑，仍往第一線衝，她說：「媽媽知道阻止不了我，因為她知道她女兒的個性，只要遇到事情就希望可以站到第一線去幫忙。」憑著對護理的熱忱，是劉佩華堅持的信念，與推動往前的力量。　

▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲長庚胸腔科護理長劉佩華（圖／記者周庭君攝）
面對疫情的瞬息萬變，民眾其實是會恐懼的。吳丁樹醫生描述，在2003年SARS期間，還曾經有鄰居說「吳醫生你不要出門好了，我們幫你買便當就好。」但身為醫生自己也不會多想，雖然鄰居感覺都不太敢靠近他們，但只要做好該做的事情，治癒好生病的病人就好了。

一句感謝、一張小卡　病患痊癒是最大動力

每次進入負壓隔離病房前，花5-10分鐘穿上隔離裝是必須的，層層防護中進行照護，所有的行動並不方便，但看到確診病患在悉心治療和照護下，痊癒出院，不只口頭道謝，還有手寫小卡片來感謝辛苦的醫護人員們，雖然，醫師和護理長都笑著說：「這只是我們該做的。」，但看得出來，這些都是他們持續守護抗疫的動力。
▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲醫護人員穿上防護裝備（圖／記者周庭君攝）
 ▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲長庚醫院負壓隔離病房（圖／記者李孟靜攝）
待醫院長過待在家 家人支持成最堅強後盾

面對疫情，病患永遠擺第一，那家人怎麼辦？「需要靠手機的視訊通話才能和家人見面」，談到家人，劉佩華難忍哽咽，為了家人的安全，常常等到夜深了才敢回家，5歲的小女兒，還覺得媽媽都慢吞吞地不早點回家陪她，「但只要看到老公和5歲女兒熟睡的臉龐，就真的感到非常安心」。
 

吳丁樹醫生說：「我的另一半非常的支持我，因為嫁給這樣的老公，大概就是得要接受他必須得去面對這樣新興的傳染病。」他也非常感謝老婆和孩子們一路的相伴和支持，能成為他在工作上最強大的後盾。

防疫是場長期戰　拚到疫情停止那一刻

台灣疫情漸漸受到控制，身為醫護人員卻不敢鬆懈，吳丁樹醫師認為要等到歐美國家全都calm down(冷靜)後，才可以真正的放鬆，「真的要等到退燒，還有很長的一段路要走。」同樣也認為是場長期戰役的也劉佩華，感謝一路上所有醫護人員齊心地做戰，「因為我們真的都是很平凡很默默地在第一線服務的醫護人員，疫情到什麼時候，我們就到堅持什麼時候。」
 ▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲長庚醫院醫護人員（圖／記者周庭君攝）

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