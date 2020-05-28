目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場！　沒人要討厭網美：妳該還店家一個公道

▲網紅卡卡兒(左)不滿店家態度，在門口砸飲料。（圖／翻攝卡卡兒臉書／Bonica臉書）

記者葉國吏／綜合報導

有32萬粉絲的網紅卡卡兒日前在臉書PO文哭訴，表示自己被某咖啡廳老闆欺辱，要求粉絲給予1星負評，沒想到老闆PO出監視器畫面後徹底打臉。此舉讓卡卡兒出面澄清，表示因鞋子濕了打算更換，卻被阻止，但卻有目擊者在影片底下留言還原現場狀況，表示「妳是不是該還給店家一個公道」。

卡卡兒26日PO文表示，她和朋友雨天到咖啡店休息，因鞋子濕了打算更換，卻被店家以「禁止商業攝影」阻止，「但我拍了嗎？我腳濕了換雙鞋不可以嗎？他這是甚麼態度？憑什麼把我當賊似的瞪著我？」卡卡兒最後甚至走出店外把飲料摔到地上。此文一出引起卡卡兒32萬粉絲心疼不滿。

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▲卡卡兒控訴店家強迫消費，欺負完人就裝沒事，決定找律師溝通。（圖／翻攝卡卡兒IG）

但咖啡店老闆隨即PO文公布監視器畫面，表示店內本就禁止商業攝影，也有規定不能在店內任何地方換裝，「即便客人沒看到告示，我們也會再去口頭告知，不會去過問客人換裝的動機，所以不用再討論對方是否拿行李箱就是要商業攝影的猜疑」。

▲目擊民眾還原卡卡兒當天狀況。（圖／翻攝自YouTube／民視新聞網 Formosa TV News network）

另外有一位方姓網友在卡卡兒接受民視新聞訪問影片下留言，表示當天他在咖啡廳不到三分鐘距離的飲料店，看到卡卡兒穿著進咖啡店前不同的鞋子拍一堆照片，「為什麼在飲料店拍照的時候的鞋子跟進咖啡店時的不一樣，然後又在咖啡店的用餐區以鞋子濕不舒服想再換一雙，妳不是在前一家店的時候就換過了嗎？而且這段期間地板乾爽無比。」

方姓網友補充表示，如果他沒眼花的話，卡卡兒在飲料店、咖啡店時的衣服鞋子是不同套，「特地換裝到走路三分鐘內可以到的咖啡店，這個我可以接受，畢竟網紅工作在身」。不過他不解卡卡兒為什麼要在工作結束後把特地換上「濕掉不舒服的鞋子」後，再去咖啡廳內再換一次鞋子。「網美網紅沒有人要討厭，只是請尊重店家，妳不自重然後反過來說店家惡劣，還慫恿別人在店家的評論打一星，妳是不是該還給店家一個公道。」