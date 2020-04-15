把咖啡館搬回家寵愛生命中最重要的女人！一鍵輕享頂級濃醇　打造質感品味生活

▲許多人喜歡每天來一杯咖啡，為忙碌生活注入一絲情調。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

晨起喝咖啡喚醒一天的活力，是許多人的日常習慣；到咖啡廳點一杯香醇咖啡、靜靜品嚐，更是不少人的放鬆方式，從便利商店販售的平價咖啡到街頭隨處可見的特色咖啡廳，可以說咖啡已是現代人生活不可或缺的一部分。而時序即將邁入五月，迎來溫馨的母親節，該送什麼禮物成為許多人的甜蜜煩惱，真希望有一份禮物能讓為家庭操勞的母親，恣意享受生活情調、天天擁有好心情。今年，就用咖啡香療癒母親的心吧！只需要一台Nespresso膠囊咖啡機，就像把咖啡館搬回家一樣，能隨時享受一杯香醇咖啡，輕鬆為媽媽、婆婆、岳母、男女友的母親打造專屬的「居家咖啡館」。

全職媽媽每天要煮飯、打理家事；職業婦女上班壓力大又要照顧孩子，不論是哪一種媽媽都是從早忙到晚。難得的休閒時間，有愈來愈多媽媽喜歡宅在家、享受放鬆時光，這時若能喝到一杯滑順濃醇的咖啡，再幸福不過了。咖啡品牌Nespresso的膠囊咖啡機，主打在家就能快速、便利地品味高品質咖啡，暖機不用1分鐘，將水箱、牛奶盒裝滿，放入喜歡的咖啡膠囊，一指輕觸啟動19巴高壓萃取功能，60秒內就能喝到豐厚Crema又香氣四溢的濃郁咖啡。

▲選擇想品嚐的咖啡膠囊風味，投入後一指輕觸，Nespresso咖啡機只要60秒就能調製出一杯香醇咖啡。

Nespresso更精選全世界頂級咖啡豆，由專業大師烘焙，再以可回收的鋁材完美封存咖啡的香氣及風味，顆顆咖啡膠囊展現其獨特和諧的精緻口味。媽媽們可隨自己喜好選擇經典義式風味、味道鮮明的濃縮咖啡、單一產區的在地滋味或適合搭配牛奶的特調系列。總共29款豐富多元的咖啡風味，有的帶著烘烤及巧克力香氣，為日常注入甜美氣息；有的充滿新鮮水果香和微妙酸度，嚐來心情清新；喝一口濃稠口感與木質香調的咖啡，以及保留可可香氣和苦度的咖啡，能感受時間帶來的生命重量。各色風味咖啡適合媽媽們獨自品味，也可以邀約姊妹們來家裡共享極致咖啡饗宴，每一天都能以不同的咖啡為日常增添有趣變化。

▲Nespresso選用世界頂級咖啡豆，專業烘焙後展現獨特精緻口味，總共29款咖啡，風味豐富多元。

獻給母親的禮物，質感當然要好。Nespresso膠囊咖啡機不但可以品嚐頂級質感精品咖啡，操作相當簡單、清洗方便之外，咖啡機精巧外型更為居家空間營造出時尚感，例如僅A4大小的ESSENZA MINI，方型設計簡約、迷你輕巧，擺上桌不佔空間，成為輕奢入門首選。能製作牛奶咖啡的LATTISSIMA ONE，外觀設計獲紅點大獎，黑白兩色形塑家中時尚質感布置；PIXIE機型的金屬感機身，有紅灰雙色，相當暢銷。顛覆人們對傳統咖啡機想像的Nespresso，為了寵愛每個人生命最重要的那個她，推出愛媽咪貼心提案，即日起至5月13日全系列咖啡機2,990元起，官網獨家享有咖啡機優惠組合，內含60顆膠囊組和一對雙層陶瓷杯，限時67折，而且一指訂購送到家，讓防疫期間送禮更安心。

▲Nespresso咖啡機可調製出含有細緻奶泡的牛奶咖啡，時尚機型則為家中空間增添質感。

今年母親節為媽媽打造居家咖啡館，讓愛意伴隨咖啡香，呵護她的每一天；常常回家陪伴她，一起喝杯咖啡、閒話家常共度悠閒時光，媽媽綻放的笑顏才是母親節最美好的禮物。

▲Nespresso為了迎接母親節，推出寵愛媽咪貼心提案，官網選購咖啡機有優惠折扣。

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