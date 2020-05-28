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南韓地鐵貼「神秘腳印貼紙」　她曝暖心用意...網敲碗：台灣很需要跟進！

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▲▼ 韓國地鐵腳印貼紙 。（圖／太咪授權引用）

▲韓國地鐵腳印貼紙 。（圖／太咪授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

搭乘台北捷運時，時常可以看到車廂內貼著「背包前背」、「上下車時不滑手機」等標語提醒，希望維持舒適的乘車品質。旅韓部落客「太咪」日前就在臉書上貼出韓國地鐵的照片，曝光地上一個個神祕「腳印貼紙」的貼心用意。網友們看完後則表示很值得台日捷運、地鐵學習。

太咪27日在粉絲團「太咪瘋韓國」貼出一張照片，她表示很多人在搭地鐵時，都習慣把雙腳張開，但這樣就會影響到其他乘客。而仁川地鐵的車廂內最近出現了一款「腳印貼紙」，目的就是希望大家能把雙腳放在這個範圍內，不要過度伸展影響他人。

請繼續往下閱讀...

太咪表示，韓國地鐵空間不大，有時遇到腳打很開的人，空間就會被壓縮到不行，貼紙的確是個不錯的點子，「大家搭車的時候，請多為旁邊的人想一想喔！」

▲▼北捷「甜美服務員」舉牌照瘋傳！推包包前背、上下車不滑手機。（圖／北捷提供）

▲搭乘大眾運輸工具時，請互相禮讓、尊重，才能擁有舒適的乘車空間。（圖／北捷提供）

事實上，類似的貼紙以前就曾出現在首爾地鐵3號線，不過常搭乘3號線的太咪表示，自己幾乎從沒在3號線車廂看過，措施應該尚未普及。

網友們看完紛紛留言大讚這點子，希望台灣也能跟進，「強迫對齊」、「韓國地鐵真的很擠」、「每次看到腳打很開的，都很想從中間很踹下去」、「這是真的欸！上次去韓國被旁邊的一個男的雙腳打超開差點被擠死」、「這個超希望日本引進的，日本好多大叔，腿開到都變成坐兩人座了」。

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