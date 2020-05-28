苗縣4超商、咖啡店騎樓全面禁菸　違規最重開罰1萬元

▲苗栗縣政府公告縣轄內4大連鎖超商、1家連鎖咖啡店共202間門市的騎樓及庇廊全面禁菸，即日起正式施行，違者最重開罰1萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為營造無菸環境，苗栗縣政府公告縣轄內4大連鎖超商、1家連鎖咖啡店共202間門市的騎樓及庇廊全面禁菸，即日起正式施行，衛生局稽查員將先行勸導，如經勸導不聽就會直接開罰，依《菸害防制法》違規吸菸者最重可罰1萬元。

苗栗縣政府指出，縣府推動步道、公園綠地等公共場所禁菸成果優異，5月初再公告縣轄內統一、全家、OK、萊爾富4大連鎖超商及85度C連鎖咖啡店的騎樓及庇廊（上面沒樓層，只有遮蔽物覆蓋空間）從5月27日起同步實施禁菸，讓民眾購物、享受美食時不受二手菸危害。

衛生局長張蕊仙表示，連鎖超商、咖啡店騎樓及庇廊全面禁菸啟動，稽查人員將先行勸導，如屢勸不聽就會直接開罰，違規者最重可處1萬元，店家店內與騎樓的監視系統將協助衛生局取證開罰，希望以後到超商、咖啡店只聞咖啡香，不再有菸臭味。

▲縣長徐耀昌與連鎖超商、咖啡店業者代表一起簽署共同推動無菸環境。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張蕊仙說，菸品是危害國人健康的頭號殺手，吸菸是造成肺癌的主要原因，醫學文獻更證實，吸菸者感染新冠肺炎機率高於一般人，而暴露於家中、職場及公共場所的二手菸也會增加罹患氣喘、肺炎、氣管炎與肺癌的風險，呼籲癮君子趁早戒菸，共同營造清新無菸家園。

縣長徐耀昌也呼籲，連鎖超商、咖啡店提供便利性服務，民眾光顧率高，為維護民眾健康及提升縣民生活品質，縣府將縣內連鎖超商、咖啡店共202家門市騎樓、庇廊等戶外人潮聚集處納入禁菸場所規範，請吸菸者務必遵守規定，以免觸法受罰。

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