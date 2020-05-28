NOVA情報誌／HP Envy 13胡桃木限定版　超強電力暖度爆棚「鑑」賞！

圖、文／NOVA情報誌

哇…品位溫暖感襲來，首創金屬結合天然胡桃木材質工藝，行動輕薄1.27公斤體態下，帶來最高19.5小時電力續航，最新10代Core i7處理器＋nVIDIA MX250顯卡，13.3吋極窄邊廣色域螢幕，甚至配置獨立四顆單體丹麥百年B&O音響系統，還貼心設有視訊鏡頭硬體開關…這，鑑定團若不出手就太沒天理，達人們集合，HP Envy 13胡桃木限定版戰疫「鑑」賞！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：鏡文學 技術長

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年、城邦行動內容部總編輯…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

HP Envy 13胡桃木限定版 肚裡乾坤

◎首創內嵌天然胡桃木材質：獨特金屬搭配原木創新工藝，鍵盤下方區域首創100%天然胡桃木材質，強調每款木紋獨一無二，賦予溫暖元素與獨特品味感。

◎最新10代Core i7效能&內建MX250獨顯&最高19.5小時電力：搭載英特爾最新10代Core i7-10510U CPU，16GB記憶體＋1TB PCIe SSD，內置NVIDIA GeForce MX250 2GB獨顯。藉由更低功耗處理器與1W省電面板，電力最高達19.5小時。

◎13.3吋FHD IPS極窄邊框螢幕&72%NTSC廣色域：配置13.3吋FHD IPS面板，4.3mm極窄邊，螢幕佔比達80.92%，有效讓機身縮減宛如12吋，並支援72%NTSC廣色域，約等同100% sRGB，色彩表現飽和鮮艷。

◎丹麥百年Bang&Olufsen音響系統＋獨立四顆單體喇叭：採用丹麥百年發燒級Bang&Olufsen B&O音效系統，高檔擴大晶片與專業調校認證，輕薄體態配置四顆獨立喇叭單體（鍵盤前方&底部前緣兩側）。

◎側邊視訊鏡頭開關＆接駁彈性&人性操作規劃：機身側邊導入視訊鏡頭開關，能即時關閉避免被駭，機身配置USB Type-c、Micro SD讀卡槽等完善接駁端；內建指紋辨識器，白色背光功能鍵盤，此外楔形轉軸設計，翻開螢幕同步往上傾，增添打字手感與散熱性，底部並增設止滑墊。



鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&首創天然胡桃木材質』

大審婆：各位麻吉，首先針對這獨特胡桃木工藝與整體外觀造型開鑑！

安安：第一眼讓我有些驚艷！深深覺得這款筆電出現，正好讓受疫情影響

IT使用者，在家工作能有種溫暖人心功用，且很多豪華房車都用這胡桃紋內飾，工藝配置及視覺感受都相當有質感，我給高評價。

Ling：HP Envy系列本來就定位高階漂亮型筆電，這款延續系列風格，很大亮點機身嵌入胡桃木，並強調100%天然胡桃木，每款紋路都不同，確實極具獨特性。可惜實際拿起來比想像中沉，相較同類競品稍重些，最理想狀況若能做到低於1公斤，絕對更好棒棒大加分。

克里夫：這款最大賣點就是胡桃木材質，重點加入木紋ID讓它質感倍增，且這木紋觸控板操作起來還滿順的。但因它主打外觀，當面板蓋起來時，曜石黑金屬色系顯過於低調普通，若能設計些特別東西提升面板辨識度就更好。

男哥：個人非常喜歡這金屬融合胡桃木設計，打開後一整個暖心品味感爆發，且原廠強調採用加拿大天然胡桃木，表面還添加一層防汙處理，有考量後續使用與保養問題，仔細看整機細節相當講究，連底部散熱孔都套用花紋做得相當漂亮，給人有種精品Fu。實際拿起來也很有札實感，帶出門讓人安心，這部分我也打高分。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『10代Core i7平台&內建獨顯&最高19.5小時電力』

大審婆：朋友啊，硬規效能嘛重要，據說電力最高更來到19.5小時，持續評評！

安安：10代是英特爾最近主打的重點處理器，畢竟近期被nNIDIA的7奈米打的滿慘，優點較貼近消費者要求的高效能低功耗，尤其輕薄機身下讓電力大有斬獲，這款除帶來超高續航外，還多內建獨顯，就規格效能與續航力有符合它系列頂級機定位。

克里夫：這類輕薄機勢必要帶出門，續航力相對重要，因你不見得都找得到地方插電，它強調高達10多小時以上電力，無疑是另一特色賣點，帶出門無須擔心沒電罷工。效能部分採低電壓CPU，坦白說沒辦法期待去做太耗CPU的工作，但一般文書處理、上網、簡單編輯或遊戲則相當OK，況且還配置到1TB SSD跟16GB RAM，很適合那種業務工作，整天長時間在外趴趴走的商務族。

Ling：硬體配置是目前10代頂級輕薄筆電標準，且用的是10代的14奈米版本，CPU效能上表現較好，但內顯沒10奈米版好，所以另搭了MX250獨顯，無疑就是一款帶出去，不會擔心效能不足，加上電力續航充裕，對時常外出商務客有高吸引力。

男哥：這款標榜最高達19.5小時續航，主要來自10代更低耗能處理器與配置更省電1W面板，實際使用就算打個七折，也足夠用上一整天，換言之跑業務或出門簡報開會無須擔心沒電，甚至不用帶變壓器，周董上身哎喲不錯喔！

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『13.3吋FHD極窄邊螢幕&72%NTSC廣色域』

大審婆：鑑友們，螢幕表現同樣不能輕忽，針對實際觀感再接再鑑！

安安：防疫時間常需要視訊會議，學生們也要透過ZOOM進行學習，它配置高彩度螢幕與省電面板有其必要性，鮮艷色彩搭配螢幕高亮度，能適時降低視力疲勞，這部分還不錯。但比較可惜是螢幕上方邊框稍微厚了些，讓螢幕佔比沒有太突出，未來還有加強改善空間！

Ling：同感，定位頂級輕薄機，螢幕邊框相較同級競品厚了些，另外我不太喜歡它「鏡面」螢幕設計，容易有反光困擾，長時間觀看下眼睛容易累。

克里夫：它螢幕面板不錯是邊緣金屬框有做厚一些，相對堅固，帶出門受外力壓迫時不容易折彎變形，不像有些輕薄筆電很脆弱，面板保護性差。同意Ling所言，個人覺得較不OK是鏡面這件事，因辦公室流行用日光燈，若角度大一點反光會滿厲害。

男哥：實際觀看螢幕表現有達高水準，雖然無法像創作者筆電那種色彩精準，但比起一般螢幕的色彩飽和度與鮮豔度相對優；另外我看法與安安一致，螢幕上邊框較厚顯得美中不足，不過它螢幕兩旁邊框僅4.3mm，其實算是極窄，這也讓它可將13.3吋螢幕能塞進12吋機身中，實際體積縮減僅A4紙大小，幾乎就跟情報誌差不多，優點容易放進包包內攜帶，這也是它一大特色。



Envy 13胡桃木版細部功能仔細瞧！

◎ Envy木紋雕刻標誌

木紋區左上方低調刻有Envy標誌，彰顯系列頂級機精緻做工與不凡品味。

◎ Micro SD記憶卡槽

機身右側設有Micro SD讀卡槽，讓使用者更方便直覺傳輸照片與資料，無須外接讀卡機。

◎ 立體3D格菱紋喇叭網罩

螢幕下方立體3D格菱紋喇叭網罩，增添整體視覺美感，並內藏兩顆獨立揚聲喇叭。

◎ 機底花紋ID散熱孔

整機全金屬材質扎實堅固，且細節全面講究，底部散熱孔還套用花紋，相當漂亮。



鑑定4番目→一定要這麼鑑 『丹麥百年B&O音響系統＋獨立四顆單體喇叭』

大審婆：據說它內建的丹麥發燒級B&O音效系統，還搭載到四顆喇叭單體，很優嗎？持續鑑！

克里夫：輕薄機種多數會帶出門，照理說喇叭不是那麼重要，但現在剛好許多人在家上班，悶在家至少要聽個音樂（全場大笑），這時候喇叭重要性就不同！尤其輕薄筆電各家差異小，它打音效這塊其實很聰明，實際聆聽至少聽得出來有用心調校過，加上搭載四顆單體，營造出來的音場較自然些，聲音也更活，就現在這時機間點看起來是不錯的優點。

安安：內建四顆喇叭很有誠意，輕薄機通常給到兩顆就了不起，剛剛聽了一下音質，中高音外擴聲表現清晰悠長，好處工作累了想影音欣賞紓壓，不用一直戴著耳機。

Ling：這麼小輕薄機身下配到四顆喇叭，是它優於別人地方，同時也延續HP與B&O合作部分，提供這丹麥百年發燒級音效，確實調校與音感上有它長處與魅力，會吸引到對音樂愛好的影音族群。

男哥：有玩音響的人對丹麥B&O音響品牌絕對不陌生，透過高檔擴大晶片，搭配四顆單體，讓它實際聆聽音樂與人聲分明，加上B&O一貫中高頻清晰細節豐富性，聽起來很有感覺。尤其接上耳機後環繞感顯著，且約莫開25%左右音量就逼近耳朵臨界，可見擴大晶片相當高檔，就音效系統這塊表現加分啦。





鑑定5番目→一定要這麼鑑 『側邊視訊鏡頭開關＆接駁彈性&人性操作規劃』

大審婆：最後，針對側邊視訊鏡頭開關、接駁彈性&整體人性操作規劃拉兜鑑！

Ling：近期筆電有個風潮，WebCam視訊鏡頭會增設硬體開關，Envy 13將它做做在側邊，不用時可關閉讓使用更安心，好處無需費心貼上醜醜貼紙。另外不錯機身設有楔形轉軸設計，雖然不少品牌都有，優點打開後同步墊出傾角，有助於打字與強化底部散熱空間。



克里夫：我覺得視訊這件事，也因為疫情變得很重要（全場又是狂笑），過去視訊鏡頭非硬體開關很容易忘記關，萬一進入會議就慘了，直接被看光光，這硬體視訊鏡頭開關雖然是小設計，卻非常實際好用。另外IO埠配置該有的都有，螢幕轉軸設計堅固，可惜螢幕後仰的角度有限，就商務機使用若能設計更大傾斜角度，甚至180度躺平會讓使用更便利加分。

安安：來的早不如來得巧，現今在家辦公已成風潮，它提供這實體開關，對在家工作喜歡穿輕鬆或清涼穿著者，更能確保不被駭風險。端子部分不錯是有配置SD讀卡槽，對我們這些攝影工作者，常需即時傳一些圖檔有幫助，無需再外接讀卡機。

男哥：我也很認同這視訊鏡頭開關設計，且不同於競品多設在鏡頭旁，它將其規劃右側端子區域處，好處滑鼠用到一半手一靠就能關，設計上更考量人性操作面，另外底部也增設有止滑墊，整體操作細節體驗都做得不錯。尤其我發現它鍵盤實際上滿好敲打，雖然是輕薄機，但按鍵尺寸算大，打起來鍵程回饋感也夠，不會軟軟的快垮掉，給人有種扎實感。

大審婆：瞭解，感溫喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Envy 13胡桃木限定版筆電打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：82

男哥：86

Ling：83

安安：86

平均分數：84.2分 NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！這次超級鑑定團都給HP Envy 13胡桃木限定版筆電都打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找HP台灣惠普家用市場事業群資深行銷經理李佳樺（佳樺妹）問明白！

Q大審婆：與會專家一致讚賞HP Envy 13金屬搭配天然胡桃木創新工藝，極具獨特性與品味，防疫期間具有溫暖人心功用。但有達人指出定位頂級輕薄機，實際拿起來有些沉，相較同類競品稍重些？對此…

A佳樺妹：材質上Envy 13採用三面金屬(A/C/D面)，筆電僅1.27Kg，且機身大小約12吋 (但擁有13吋IPS大螢幕)，輕巧設計讓外出行動減少負擔。同時因採用了一瓦的螢幕，電池續航力更長效，消費者可依自己使用情況省下外出還要帶變壓器的重量喔！

Q大審婆：搭載的10代Core i7硬體效能與最高達19.5電力續航，達人們多所讚揚，配置的13.3吋FHD螢幕色彩表現也給予高評價。不過部分人士提到美中不足是螢幕採用「鏡面」容易造成反光疑慮？對此…

A佳樺妹：消費者對霧面螢幕或鏡面螢幕各有所好，需求見仁見智。霧面可以讓長時間看下來眼睛較不疲累，長時間工作需求者會偏好霧面；鏡面則讓畫面色彩看起來較鮮艷，若是娛樂休閒需求者則偏好鏡面。

Q大審婆：承上題，螢幕兩邊採用4.3mm窄邊框設計，能讓機身大幅縮減，但可惜螢幕上方邊框稍厚些，導致螢幕佔比沒有太突出，未來還有加強空間？

A佳樺妹：機身變得更小巧(約12吋)之下還需維持13吋大螢幕與使用完整性，所以在空間配置上就需要做最適合的調配。每一代新品都會有不同的演進，我們一起期待吧。

Q大審婆：人性操作規劃上，達人對於側邊獨特視訊鏡頭開關，鍵盤實際敲打回饋觸感好皆按讚。但有人提到螢幕轉軸設計堅固，可惜後仰角度有限，就商務機使用上來說若能設計更大傾斜角度，甚至180度躺平相信會更便利加分？

A佳樺妹：消費者如果需要有螢幕平躺180度的功能，我們會建議參考Envy X360系列，可以翻轉360度，四種使用模式更能符合消費者各式多元的需求。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到HP Envy 13胡桃木限定版獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的佳樺妹又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購一款，啟動防疫在家工作&外出偷閒紓壓兩得宜生活，讚讚讚，哈哈～

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