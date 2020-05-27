用TRX玩VR！體驗槍戰、極限風箏、衝浪　交大資工系讓虛擬實境更擬真

▲海上風箏衝浪體驗。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

不管想來場槍戰，還是挑戰極限風箏衝浪，只要戴上VR頭盔、拉起TRX懸吊訓練繩，就能在虛擬世界中，體驗真實度百分百的極限運動。交通交通大學資工系副教授詹力韋指導實驗室學生，運用TRX訓練繩開發體感設備《PULL-UPS》，搭配體感鞋，不僅大大提升VR沉浸感，且一套設備即滿足多種情境需求。

多媒體工程研究所學生葉元勳指出，目前VR已經從傳統頭盔，延伸出許多力回饋裝置，但常見的設備都已預先設定好使用姿勢，只適用於一種情境，譬如腳踏板僅供騎腳踏車、跑步機僅用於慢跑等。「由於體驗者在遊戲中必須重複特定動作，不夠貼近現實，如果穿戴過多裝置，又會增加負擔，體感效果容易大打折扣。」

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▲交大資工系去年參加亞洲最大的電腦繪圖科技展Siggraph Asia，一舉奪下新興技術組（Emerging Technologies）最佳系統展示獎（Best Demo Award）。（圖／交通大學提供）

研發團隊指出，為了提升VR的沉浸感，讓體驗者更自然地做出各種反應，團隊改造TRX訓練繩，在懸吊架構上加入氣動肌肉，能根據情境即時充氣或洩氣，給予體驗者擬真的力回饋。以風箏衝浪來說，當體驗者加速前進時，左右邊的繩子會輪流產生拉力，體驗者身體跟著前後擺盪，彷彿正站在衝浪板上，乘著一波波海浪起落，也可以對把手施力，操控航行方向。

多媒體工程研究所學生陳欣妤說，TRX原本屬於室內運動，但透過VR創造出多元情境，戴上頭盔就能體驗戶外運動，好像任意門一樣突破空間限制；整體來說，《PULL-UPS》不僅充滿娛樂性，也增加體驗真實度。

▲交大資工系詹力韋副教授指導實驗室學生，運用TRX訓練繩開發VR體感設備《PULL-UPS》。（圖／交通大學提供）

詹力韋表示，採用TRX訓練繩可說是一場美麗的意外。他上課常讓同學嘗試不同套件，模擬各種運動情境，在開放活潑的氛圍中做中學。喜歡運動的他，想到TRX訓練繩能支撐不同的健身姿勢，鍛鍊身體各部位的肌力，非常適合應用在VR的體感設計上。由於TRX訓練繩能自由配合使用者的動作，開發者規劃情境時也更有彈性。





▲交大資工系開發體感鞋，在鞋底裝上菱形的氣動肌肉，可產生豐富的形變，模擬踩在不同地形時腳底的起伏程度。（圖／交通大學提供）

為了提供更完整的體感經驗，實驗室再開發體感鞋，在鞋底裝上菱形的氣動肌肉，可產生豐富的形變，模擬踩在不同地形時腳底的起伏程度。

交大資工研發團隊去年參加亞洲最大的電腦繪圖科技展─Siggraph Asia，一舉奪下新興技術組最佳系統展示獎，獲得國際專家肯定。師生以創意發想，讓虛擬實境不只看得到，還可以摸得到、踩得到，以科技突破增加沉浸感，實踐更多可能。

