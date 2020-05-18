影／錢櫃2罹難者告別式…執行長雙手合十「2字回應」！率林森店全體員工參加公祭

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

台北市中山區林森北路錢櫃4月26日上午發生嚴重火警，一共釀成6人死亡！事件過去23天，其中2名罹難者43歲林子晨、36歲周雨喬的家屬，18日在板橋殯儀館舉行告別式。稍早錢櫃執行長連福財也到場致意。

▲錢櫃2罹難者告別式，執行長連福財(中)到場致意。（圖／記者陳豐德攝）

回顧事發經過，4月26日上午10時57分左右，正在施工的錢櫃5樓突然竄出火苗及濃煙，但由於5項消防設備包括「排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統」等全被關閉，導致不少在7、8、9等營業樓層歡唱的民眾錯過黃金逃生時機，因此受傷甚至喪命。

▲▼錢櫃執行長連福財(左1)，雙手合十2字回應。（圖／記者陳豐德攝，下同）

43歲的錢櫃員工林子晨的妻子得知火警消息更衝往現場，不料，卻目睹丈夫被警消人員抬出，送醫後仍不幸宣告不治，留下她及年僅1歲多的兒子；周雨喬則是與友人前往錢櫃歡唱，慶祝36歲生日，沒想到「生日卻成忌日」，讓家人悲痛萬分，事後周弟則在臉書上心碎PO文，對姊姊的死訊感到相當無法接受。

林與周的告別式皆在18日於板橋殯儀館舉行，下午1時30分左右，錢櫃執行長連福財到現場致意，面對媒體提問僅低頭雙手合十，重複以「謝謝」2字回應，接著率領錢櫃林森店全體員工到場參與公祭。

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