影／姊錢櫃歡唱「生日變忌日」…弟曾心碎喊：從小妳最疼我！告別式與父跪地悲痛啜泣

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

台北市林森錢櫃4月底發生嚴重火警，一共釀成6人死亡的悲劇！事件過去23天，其中2名罹難者43歲林子晨及36歲周雨喬家屬選在18日進行告別式。周雨喬事發當天與友人到錢櫃歡唱慶生，孰料，生日卻慘成忌日令家人感到相當無法接受。

▲▼ 錢櫃罹難者周雨喬告別式18日下午舉行，周父與周弟哀慟啜泣。（圖／記者陳豐德攝，下同）

回顧事發經過，4月26日上午10時57分左右，錢櫃5樓突然竄出火苗，有不少正在歡唱的民眾驚慌逃出，並表示「還有很多唱歌的人還沒出來」，不少受困者也開窗拿出外套不斷向外揮舞求援，有人受不了濃煙更直接爬出窗外，整個人掛在外牆上，畫面相當驚險。

而罹難者周雨喬當天和友人在902包廂歡唱慶生，但由於錢櫃5項救命的消防設施都被關閉了，許多人因此受困，周雨喬被救出時命危，雖經搶救但仍不幸宣告不治。

面對姊姊的死訊，周雨喬弟弟感到無法接受，事發隔日在臉書上PO出合照，「姊姊妳真的走了，認到屍體到送去殯儀安置，直到回家昏睡一個小時，我都認為是個夢，醒來妳就回來了....驚醒後並沒有....妳走了，爸媽剩我一個人扛，我真的害怕扛不住。」

周雨喬弟弟說，「從小妳就最疼我，我惹了一堆事都是妳包容，幫我善後。但妳走得很安詳，沒有掙扎，也沒有燒燙傷痕，就像睡美人一樣。妳辛苦了那麼久，如今走了，這個家我會替妳扛下去。我真的不是個好弟弟，沒有在妳在世時當個乖小孩....希望妳當個快樂的天使，保佑著我跟爸媽外婆們。」

而周雨喬的告別式則於18日板橋殯儀館舉行，下午1時進行家祭時，只見周弟與周父見其他親戚前來致意一同跪謝，2人神情哀戚不斷啜泣，現場景象令人鼻酸。

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