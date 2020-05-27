教官土皇帝！上校督導內舉不避「妻」　硬推老婆升上校

圖、文／鏡週刊

教育部雲林縣聯絡處軍訓督導吳智泰上校，上任後「內舉不避妻」，一再幫中校教官妻子記功，每隔半年還會依職權推薦妻子晉升上校，引發極大爭議。更離譜的是，吳還涉嫌縱容部屬詐領津貼，東窗事發後，又教唆偽造文書，讓所有聯絡處教官陷於貪瀆風暴；此外，吳也遭投訴不當挪用公費，購買跑步機、免治馬桶供自己使用，簡直就是雲林教官界的土皇帝。

▲教育部雲林縣聯絡處軍訓督導、上校吳智泰，涉嫌教唆部屬偽造文書。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊接獲投訴，指雲林縣軍訓教官督導吳智泰上校「內舉不避妻」運用手上職權，一到任就推薦剛具備升遷資格的太太王姓中校晉升，絲毫不考慮積分、功獎均排名在其妻之前的其他中校教官。

他還巧妙的利用「教育部獎勵機點運用規範」的漏洞，一次一支功、不斷的「灌」功獎給自家夫人，而且連年提報老婆，毫不避忌，屢敗屢戰。吳智泰的行為被看不過去的教官檢舉到監察院，但教育部避重就輕，讓投訴教官不爽的說：「教育部為何不查一下，吳智泰到任前後，其妻功獎「漲幅」是多麼大？」

他的「護妻」行徑只是惹爭議，並不違法，但他因為督導疏失，導致整個教育部雲林縣聯絡處的全體教官陷入貪瀆風暴，法務部調查局已經介入偵辦，涉案教官人心惶惶。

投訴教官指出，聯絡處的助理督導們，應該要每天督導各校的「校安值勤」，督導者有2,000元津貼，但因為吳智泰縱容，這項業務幾乎荒廢，但錢還是照領，此行為已涉貪，東窗事發後，吳智泰教唆手下「補登記資料」，但調查局約談駐校教軍訓官，發現聯絡處的工作日誌，根本與學校教官的輪值表兜不起來，如此，可能讓涉案教官又多一條「偽造文書」罪嫌。

此外，2018、2019年，雲林縣軍訓教官被查出至少有4件與警方「聯合巡察」的值勤疏失案，但吳智泰一手遮天，相關人員都沒被懲處，也沒回報教育部。

投訴教官指出，吳智泰猶如雲林軍訓教官界的「土皇帝」，他運用業務經費肆無忌憚，他買了一台跑步機放在自己辦公室，雖然他說，隨時歡迎同仁到他辦公室使用，但誰敢？這還不打緊，吳智泰不知如何挪用修繕廳舍的經費，為自己裝設私人專用的免治馬桶，但種種離譜行徑，被投訴到政風單位，政風人員反而把投訴內容洩漏給吳，甚至將投訴文件丟回聯絡處，要吳自己答覆。

針對投訴者的指控，吳智泰表示，這些指控內容，都是某位心懷怨懟的教官，利用人評會部分資料斷章取義，扭曲事實，此人到處檢舉，監察院、教育部、國教署他都投訴，對同仁相當不公平。

▲吳智泰（左2）「內舉不避妻」，每半年就推薦老婆（右2）升上校，引發爭議。

吳智泰在教育部、軍訓界最爭議的，是他「內舉不避妻」，其妻王姓中校剛取得候選資格，吳智泰就以手上的權力予以保薦，無視功獎積分超越其妻的其他資深中校，甚至教育部友人勸說「這樣會讓想幫你的長官難做人」，他還是拚命「灌」功獎給自家夫人，不畏清議、不恤人言。

吳智泰連年推薦自己的老婆、北港高中王姓中校教官晉升上校，大剌剌「內舉不避妻」的行徑，也引發高度爭議。一名看不下去的Y教官說：「吳一上任，就以自己的職權推薦老婆，當時她還是最菜的候選人。」

由於吳智泰絲毫沒考慮年資、功獎積分都在他老婆之上的其他中校升遷，教育部裡跟吳有交情的官員、高階軍官勸他：「你這麼赤裸裸地保薦老婆，部裡長官勾選時會很為難，要不要你們夫妻倆其中一人調離雲林？這樣，尊夫人被保薦到部裡時，比較不會讓想幫你的長官難做人。」

不料，吳智泰竟理直氣壯地說：「如果我老婆調到外縣市，但該縣市的主管沒有保薦她，那不是又要等嗎？」Y教官指出，說穿了，吳就是想用自己的權力，幫老婆的肩膀上加一顆梅花。

就這樣，從2016年9月迄今，每半年一次，吳智泰從不氣餒、毫不避忌，屢敗屢戰地保薦自己的老婆。吳也知道，若論功獎積分，老婆壓根比不上排在她前面的學長、姐，於是他拚命灌功獎給自己的老婆。

Y教官說，吳很聰明，知道記功一次以上，才需報教育部檢討，所以他每次只給老婆一支功，灌了幾年，吳的老婆功獎已超越學長們，下一次出線的機率很大。不過，因為他們的夫妻關係，會變成長官圈選時的負擔，於是吳又動員教育部裡的關係，想讓老婆支援國教署，這樣就沒有夫妻迴避的問題。

吳智泰的行徑被檢舉到監察院，但教育部回函卻避重就輕，僅寫到：「王員（吳的老婆）獎勵額度均為一次…符合本部獎勵積點運用規範。」Y教官氣憤地說：「廢話！吳就是利用這個巧門灌功獎給老婆，教育部為何不查一下，吳到任前後，王的功獎『漲幅』為何？吳當過教育部國會聯絡人，朝中有人，所以根本沒在怕！」

對這些指控，吳智泰則強調，推薦其妻晉升上校，都是秉公處理，人評會上他也迴避了，但還是風風雨雨，因此，去年底他乾脆請妻子放棄申請保薦，吳智泰認為，最近正是督導遴選的關鍵時刻，他懷疑此時投訴本刊，背後是有不可告人動機的。



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