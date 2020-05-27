警局內輪暴女證人　烏克蘭兩狼警被捕，警隊解散

▲涉及輪暴的員警庫茲夫(左)與蘇雷瑪目前遭到拘留。(圖／翻攝自基輔郵報)

國際中心／綜合報導

烏克蘭基輔省卡哈勒克市(Kagarlyk)一名女子上周日(24日)到醫院求助，聲稱前一晚在一所警局內遭到兩名員警毆打及輪暴。「烏克蘭國家警察總部」(National Police of Ukraine)接獲舉報後，非但逮捕及拘留兩名涉案員警，更下令解散卡哈勒克整個警隊以利進一步調查。

案發的警局距離首都基輔約80公里，「國家警察總部」周一表示， 該名26歲的受害女子上周六晚因一宗竊盜案以證人身分在警局接受問話。期間，兩名員警給她戴上防毒面具、銬上手銬，更在她頭頂上方開槍，恐嚇要把她埋在樹林裡。接下來兩人輪暴了她。

上述兩名涉案員警案發時曾經喝酒。他們也被爆曾毆打一名涉及傭兵罪的男子，同樣給他戴上防毒面具，逼他跪在地上，然後用警棍痛毆，還揚言要雞姦他。該男子事後肋骨和鼻樑都被打斷。

「國家警察總部」其後將涉案員警停職拘留並進行調查。根據當局在臉書上傳的資料和照片，兩人分別是29歲的蘇雷瑪(Serhiy Sulyma)以及35歲的庫茲夫(Mykola Kuziv)。

「國家警察總長」克里孟科(Igor Klymenko)周一宣布解散卡哈勒克整個警隊，並調查所有員警，不排除有更多人涉案。卡哈勒克警局目前由基輔地區警局的代表涅貝托夫暫行管理。