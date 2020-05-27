賭王何鴻燊有「神秘第6子」？ 一張童年照流傳…何超盈親揭「弟弟」身分

▲網傳何鴻燊有神秘第6子。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門賭王何鴻燊於26日下午1點05分在香港養和醫院辭世，享耆壽98歲。賭王一生感情生活多姿多彩，4位太太各有所出，但他的子女數目卻一直有一個神秘傳說。網傳16名子女以外，還有一位四房的神秘第6子何猷佳，網上甚至流傳他的童年照片。

據《香港01》報導，賭王何鴻燊有四房兒女，人數眾多，長房黎婉華誕下3女1子，包括何超英、何猷光、何超賢、何超雄。二房藍瓊瓔有4女1子，包括何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀及何猷龍。三房陳婉珍誕下2女1子，包括何超雲、何超蓮及何猷啟。至於四房梁安琪，誕下2女2子，包括何超盈、何猷亨、何猷君及何超欣。

▲澳門賭王何鴻燊病逝，家人出席記者會。（圖／路透）

不過，網上流傳賭王並非只得5名兒子，還有四房所出的第6子何猷佳，而且還有盛傳的童年照片。但何猷佳從未在公開場合亮相，也從未被何家上下提起。其中一個說法是何猷佳早年夭折，也有指他早年送到英國讀書。

歷年來賭王神秘第6子一直是世紀之謎，也有香港媒體向四房求證，但都沒有準確說法。直至四房何超盈此前接受媒體訪問，才揭露出真相。她透露，從來沒有何猷佳這個人，一直是誤傳，至於網上的童年照，其實是何猷啟的兒時照片。

此外，賭王近日離世，何猷佳根本不可能現身，謠言也不攻自破。

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