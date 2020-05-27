陳時中「 6/7確定解封」：有零星確診也不喊停　但有例外情況

▲周玉蒄嗆新聞，專訪陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來疫情持續趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，國內已經超過三個潛伏期沒有本土病例，如果連續4個潛伏期維持本土病例零確診或無社區感染，6月7日可擴大鬆綁民眾生活防疫措施。指揮官陳時中今（27）日接受廣播專訪時更指出，就算出現零星確診感染也不會喊停，幾乎可以確定於6月7日解封；例外情況則是出現群聚感染疫情。

受到疫情影響，除強化邊境管制，國內各項活動也受到限制，指揮中心表示，6月7日解禁之後，可以不用人流管制，電影院、高鐵可開放吃東西、自由座，職棒、餐飲、藝文等活動都不限制人數。陳時中接受廣播專訪是被問及，要維持6月7日解禁，是否需要保持天天0確診的成績？他回應，需要視疫情情況而定，若只有零星的個案，仍可維持6月7日解禁，但若出現連續性的傳播、群聚，解禁計畫就會喊停。

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至於邊境解封，陳時中表示持續研議中，指揮中心4/30宣布防疫新生活，就是要防疫新生活內化，說起來簡單的幾個動作，但執行確實還是有困難。

他強調，防疫新生活就是把防線退回到個人，也因為台灣是貿易國家，不可能全面鎖邊境，一旦開放邊境勢必帶來效益與風險，必須承擔，如果外面的人進來之後也做好相關防疫，傳播就可以受限，加上總量管制，台灣就可以走向做好和世界往來的準備，復甦也會相對的快。

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