香港《國歌法》Q＆A　改歌詞最高關3年！小學開始學「起來！」

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港《國歌法》及「港版國安法」接連展開審議，港人已在醞釀大規模示威。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會27日恢復《國歌法》二讀，眾多港人在網路上串連示威，計畫要包圍立法會，並發起罷工、罷課、罷市，同時也反對將於28日在大陸全國人大會議表決的「港版國安法」，預料今明兩天都會有大規模的示威活動，甚至爆發更加激烈的警民衝突。

《國歌法》從哪來的？

中國大陸在2017年9月通過《國歌法》後，隨即要求香港、澳門跟進，把《國歌法》列入香港《基本法》附件三。列入附件之後，港府開始研究立法，並於2019年1月提交立法會首讀及二讀，目前已完成首讀及動議二讀，於2020年5月27日恢復二讀辯論，預計在6月4日表決。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

《國歌法》的內容為何？

定義「國歌」：

《國歌法》中所指的國歌，就是《義勇軍進行曲》，草案的前半部分載有奏唱國歌的標準、禮儀及場合，包含「奏唱國歌必須以符合其尊嚴的方式奏唱」「奏唱國歌要依照標準曲譜演奏國歌或播放國歌的官方錄音，以歌唱國歌。」

保護「國歌」：

《國歌法》最重要一部份就是保護國歌，草案將多項行為列為罪行，包含「篡改歌詞、曲譜」「以歪曲或貶損的方式奏唱國歌」「公開、故意以任何方式侮辱國歌」「故意發布被篡改的國歌」「故意發布被歪曲或貶損方式奏唱的國歌」等，違反上述行為，最高可罰款5萬港元（約19萬元新台幣）及監禁3年。

推廣「國歌」：

《國歌法》的另一重要任務就是推廣國歌，草案提到，要將國歌納入「中小學教育及中學教育」「廣播及電視節目」，教導學生唱國歌，學習國歌的歷史，並要求廣播電台、電視台播放國歌的官方宣傳唱片及短片。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

《國歌法》爭議在哪？

言論自由：

反對《國歌法》的港人認為，法案限制了香港人的言論自由，剝奪香港人批評國歌的自由，也剝奪了香港人不表態與不唱國歌的自由。此外，香港流行樂偶有參考《義勇軍進行曲》的作品，包含李克勤的《球迷奇遇記》、黎明的《全日愛》，也有不少人憂心會影響到香港的創作能量。

干涉教育：

反對《國歌法》的港人指出，在中小學課程中加入國歌教育，等於是加入「愛國教育」，對師生的思想自由及言論自由造成壓力，香港的教師將很難帶領學生從不同的角度思考。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

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