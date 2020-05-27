數位諸葛出招！藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

▲ 許淑華、葉毓蘭、陳玉珍、林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截自臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨為了嘲諷法務部長蔡清祥，原諒罷韓團體WeCare盜用Logo一事，許多立委把大頭貼換成綠色，並標註綠色是原諒的顏色。對此，民進黨副秘書長林鶴明26日於臉書表示，「有骨氣就不要換回來，綠色的大頭照就一直放著不要換，大頭照換回來的就是小豬。」

罷韓團體WeCare高雄將法務部logo用在罷韓文宣上，法務部長蔡清祥僅表示「能原諒的話就原諒」遭質疑「顏色對了什麼都能原諒」，引發藍營質疑法務部帶頭違法，只要顏色對了什麼都對了。

國民黨數位行銷科技長簡勤佑26日中午率先將臉書大頭貼照改為綠色，諷刺「綠色是原諒的顏色」，接著藍委包括葉毓蘭、陳玉珍、許淑華、林奕華、林為洲也都響應。

▼民進黨副秘書長林鶴明。（資料照／記者蔣婕妤攝）



對此，林鶴明表示，國民黨的問題不是顏色，是價值；價值錯亂的政黨，就算用各種濾鏡，也遮掩不了與民意越離越遠的距離。他強調，一個連大頭照都可以換顏色的政黨，以後什麼顏色都可以換，因為對他們來說，心中沒有價值。

林鶴明指出，那些跟著換大頭照顏色的公職，證明他們連一點判斷能力都沒有，「我講一句簡單的，有骨氣就不要換回來，綠色的大頭照就一直放著不要換，大頭照換回來的就是小豬。」

▼ 許淑華、葉毓蘭、陳玉珍、林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截自臉書）

