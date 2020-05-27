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防疫復工／疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

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▲▼ 復工專題老張牛麵。（圖／陳相仁提供、記者任以芳攝）

▲ 疫情衝擊，62年歷史老張牛肉麵在大陸部分門店冷清。（圖／業者陳相仁提供）

記者任以芳／北京報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情回穩，在這波衝擊下，已經復工三個月的餐飲台商現況又是如何？《ETtoday新聞雲》記者訪問62年歷史的《老張牛肉麵》二代少東陳相仁，十多年前遠赴上海發展，同時自創另一個西餐品牌《Ｍr.Burp》。談到疫情最嚴重時，陳相仁說，「某分店首次碰過整天沒客人，業績差點掛蛋，雖然只有一次。」至於，如何看待未來景氣？預估到九月消費信心才會回來。

▲▼ 復工專題老張牛麵。（圖／陳相仁提供、記者任以芳攝）

▲老張牛肉麵二代少東陳相仁。（圖／記者任以芳攝）

年前大量備貨「業績掛零」

每年大陸春節被業者視為「黃金期」，陳相仁說《老張牛肉麵》所有40多間直營、加盟分店，從年前開始大量進貨，安排加班人力，上百萬人民幣現金流全部出手，沒想到年前這場大瘟疫，時間點巧的讓人頭皮發麻。

疫情最嚴重的時候，所有業績直掉九成。陳相仁說，印象最深刻的一次，「上海分店回報整天沒客人，員工看不下去，自掏腰包買了一碗麵，業績才破蛋。」類似情況其他同業都發生過，甚至有人因此選擇先退場。

▲▼ 復工專題老張牛麵。（圖／陳相仁提供、記者任以芳攝）

▲三月時上海第一百貨貼封條，防疫優先禁止營業，現在全面解封。（圖／業者陳相仁提供）

商場貼封條「員工薪水照付」

自從大陸各大城市宣布社區「半封閉自主管理」，才是所有餐飲業惡夢開始。陳相仁自創品牌《Ｍr.Burp》，在上海有兩間分店，三月初，其中一家分店商場工作人員上門貼封條，員工在家等上班通知，一個月多後才恢復正常。

根據大陸政府規定，疫情期間員工停班薪水照付，至少維持最低標準。陳相仁直營的中餐、西餐，20 到30萬（單位：人民幣，同下）商場月租，加上上百名員工薪水不減照發。最後實在撐不住，公司和員工協調，高階主管半薪，員工薪水打七到八折，想走的人員按規定結算，最後九成人願意留下一起打拚，等人潮回流。

▲▼ 復工專題老張牛麵。（圖／陳相仁提供、記者任以芳攝）

▲上海部分餐飲假日恢復人潮，只有一次翻桌率。（圖／業者　陳相仁提供）

2020年餐飲業心聲「活下去！

目前，上海部分商場營業時間只開到晚上八點，消費者信心慢慢回復中。目前陳相仁經營《老張牛肉麵》的消費人潮開始回流，西餐《Ｍr.Burp》假日有一次翻桌率，相較過去還是實在差多。

陳相仁表示，目前開店就是賠錢，有不少加盟商考慮收店，所有做餐飲的台商「就是想辦法活下去！」未來的經營方針，以不支出不投資為主，現金流重新調整，不敢講營利，損益平衡就是今年最好績單。目前，大陸政府針對台商開始有一連串協助方案，政策上有調整支持，讓台商可以度過這次疫情危機。

▲▼ 2020年北京商場到五月生意清淡。（圖／受訪者提供）

▲北京商場消費信心不足，經常發生員工比顧客多的尷尬情況。（圖／受訪者提供）

京商場湧現「撤場潮」

相較上海，北京餐飲消費力更加緊縮，不願具名北京台商接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，疫情回穩的初期，員工比顧客多，「以往節日業績最好也有1.5萬，情人節那天只有2千，現在營業額慢慢恢復到5至6千，消費動能一直拉不上來。」三月底前，這名北京台商緊急止血，股東決議八家分店收掉四家，估慘賠上百萬。

根據統計，全北京登記在案的餐飲店有22萬家，到4月初已經倒掉4萬多家。因此，協調「商場減租、免租」是所有餐飲業復工後，最重要事情。至於景氣何時回溫，北京台商保守估計，最快也要等到九月份，整個京城消費信心才會上來，預估這段期間，會有更多餐飲業撐不下去。

▼ 北京三里屯附近的商場到了五月生意清淡。（圖／受訪者提供）

▲▼ 2020年北京商場到五月生意清淡。（圖／受訪者提供）
 

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