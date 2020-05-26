「是否鬆綁移民法接納港人？」　黎智英問蔡英文：該採取實際行動了

▲香港民眾上街抗議港版國安法。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

中國大陸推動「港版國安法」立法，引起香港民眾反彈。總統蔡英文日前曾表態「與港人站在一起」，對此，香港壹傳媒創辦人黎智英26日在推特向蔡英文喊話說，「是否考慮鬆綁移民法，允許港人移居台灣？」

黎智英在推特標記蔡英文日前的發言說，「台灣總統蔡英文說『與香港人民站在一起』，這很棒，現在是時候採取實際行動，而非僅僅講幾句空話的時候了」。黎智英直言，「妳是否考慮鬆綁移民法，允許港人移居台灣？」

中國大陸全國人大將審議港版國安法，令港人對未來感到憂心。蔡英文24日透過臉書聲援香港說，「「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」蔡英文說，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

國安人士也說，若「香港版國安法」通過，導致香港進入「一國一制」，將造成香港的地位被根本性改變，讓香港適用《港澳條例》的情況不復存在，從而回歸《兩岸關係條例》。一旦如此，將影響港資資金審查、港人居留、旅行管制等層面。

▼黎智英問蔡英文是否願意鬆綁移民法。（圖／翻攝自推特）



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