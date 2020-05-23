時力民調：過半高雄市民認為罷韓會成功　66.0％不知道投票所位置

▲時代力量臉書23日公布最新罷韓民調。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案倒數14天，時代力量臉書23日公布一份最新政情民調，顯示有58.4％的高雄市民認為罷韓會成功，因此時力認為，此次投票即便是韓國瑜的支持者，都不樂觀這次選情，不過仍不能掉以輕心，因為有66.0％的高雄市民仍不知道自己的罷韓投票所位置。

根據該民調「請問您認為6月6號的罷免投票會不會通過」的問題結果顯示，認為一定會通過的高雄市民占26.3％、應該會的是32.1％、應該不會得占10.6％，而一定不會、不知道／很難說及拒答分別為4.4％、26.3％與0.3％。

「韓國瑜市長，您找好下一份工作了嗎？」時代力量表示，上述數據顯示有過半（58.4％）的高雄市民認為罷韓投票將會通過，而傾向「不會通過」的民眾僅15.0％；換言之，即便是韓國瑜的支持者，都不樂觀韓國瑜能通過這次罷免危機。

但時代力量也擔憂，根據「請問您此次罷免的投票所和2018年高雄市長選舉時候的投票所是不是在同一個地方？」的問題結果，回覆「是」的占25.9％、「不是」的占5.1％，不知道這次的投票所在哪的高雄市民有66.0％，而「2018沒有投票權」、「忘記2018的投票所在哪裡」及拒答分別占0.1％、1.6％及1.3％。

時代力量指出，罷韓投票不僅與2018年選舉投票所並不完全相同，甚至還有投票所設在停車場、民宅、甚至是企業公司內部，「這恐怕會成為大家罷免韓國瑜的最大阻礙」，因此時立提醒，有罷免投票權、掌握高雄市未來的各位民眾們，要提早查清楚自己所屬的投票所在哪裡。

該份民調為時代力量委託趨勢民調所於5月19日透過電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查居住在高雄市38個行政區且年滿20歲以上的民眾，最後取得有效樣本830份。

時代力量透露，在95％信心水準之下，抽樣誤差在正負3.4％之內，而加權方法則是依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

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