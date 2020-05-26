扯！美麗灣案面臨天價10億求償　台東縣府：業者把「未來營運收益」都算進去

▲ 美麗灣案台東縣府面臨巨額賠償，傳言高達10億 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣美麗灣渡假村興建14年無法營運，業者經過仲裁尋求退場，現台東縣政府已無法免除賠償業者的責任，美麗灣正在製作索賠鑑價清冊，要將興建成本及「營運收益」列入索賠。而縣府指出，業者的估價鑑定5月底才出來，接著進行3個月的協商期，再做最後仲裁，目前雙方的主張不同，縣府主張成本法，業者主張包含營運的效益法。

美麗灣渡假村位於卑南鄉杉原海邊，台東縣政府以BOT方式出租海岸地、由美麗灣公司興建並經營渡假村飯店，2005年底動工、2007年主建築完工；不過環團多次提出「建照無效」、「環評無效」等訴訟，美麗灣雖後續補做環評，但高雄最高行政法院判決「撤銷環評結論」定讞。業者已透過仲裁程序尋求退場，台東縣議員陳志峰今天在總質詢時追問仲裁結果，縣長饒慶鈴答覆內容透露對縣府不利，賠錢一途難避免。

饒慶鈴表示，仲裁過程中縣府一直都做好最佳的攻防，業者的索賠計算方式是成本加上營收，但對縣府來說只能算成本，不應該把營收加進來。美麗灣案歷任5位縣長任內，到今時今日已面臨全輸局面，但這棟建築的使用執照及建照都是合法的，縣府擬朝向大家共同使用，且能創造繁榮的方式處理。

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