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香港立法會27日審《國歌法》　示威者網上串連同時反「國安法」

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▲▼香港愛國護港集會。（圖／路透社）

▲香港將於27日恢復審議《國歌法》。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會27日將恢復《國歌條例草案》（國歌法）二讀辯論，有許多港人正在網路上串連，計劃當天到立法會附近示威，除了反對《國歌法》以外，也反對正在大陸全國人大會議審議的「港版國安法」。港警也預料將有示威活動，近幾日已在立法會周圍佈置路障，並於港府總部外架設鐵柵欄。

根據香港立法會公布的資料，《國歌法》將規定禁止不當使用、侮辱國歌，包含篡改歌詞、曲譜，以歪曲或貶抑的方式奏唱都涉及犯罪，最高可判囚3年、罰款5萬港元。《國歌法》還規定必須推廣國歌，將國歌納入中小學教育，以及在廣播及電視節目上播放。

▼「港版國安法」正在人大審議，預計28日表決。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

《國歌法》推出之後引起嚴重爭議，反對者直指其為「惡法」，認為法例將侵犯言論、表達及創作自由；港府方面則解釋，《國歌法》只有在公開、故意侮辱國歌的情況下才構成罰則，並需經過蒐證、檢控、判決程序，完全符合香港的法律制度。

《國歌法》在立法會歷經長期攻防，將於27日恢復二讀辯論，反對立法的港人已在網路上串聯已久，計劃當天到立法會周圍示威，且因為「港版國安法」28日就要在大陸全國人大會議表決，將會同時反對兩個法案。

港警似也預料到27日將有大規模示威，近日已在立法會周圍設立眾多路障、護欄，消防栓也接上了水管，隨時可供水炮車補給射水。此外，港府總部外也架設了3公尺高的鐵柵欄，防止示威者朝內投擲物品。

▼港人上街反「港版國安法」，港警全副武裝戒備。

▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

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