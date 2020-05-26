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公有委外停車場紓困　台南市府以行動支持業者振興

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▲為紓緩新型冠狀病毒疫情所造成的衝擊，台南市政府針對台南市公有委外停車場經營業者祭出紓困措施，將按疫情影響營收程度減收。（圖／記者林悅翻攝）

▲為紓緩新型冠狀病毒疫情所造成的衝擊，台南市政府針對台南市公有委外停車場經營業者祭出紓困措施，將按疫情影響營收程度減收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為紓緩新型冠狀病毒疫情所造成的衝擊，台南市政府針對台南市公有委外停車場經營業者祭出紓困措施，將按疫情影響營收程度減收，2020年3-5月經營權利金協助紓困，最高可減收至50％，希望能減輕業者財務上負擔，並期盼在疫情最艱困時刻，與業者共同攜手渡過難關。

市長黃偉哲表示，台南市是台灣歷史最悠久的城市更是觀光大城，因疫情嚴重影響到安平等觀光風景區及百貨商圈周邊停車場，為了有效、及時及便利的紓緩業者營運上壓力，希望透過減收權利金紓困措施來協助停車場業者，減輕營業成本、降低營運上衝擊。

交通局局長王銘德表示，交通局轄下32場公有委外停車場稅前營業收入，今年與去年2月份同期比較共短少約134萬元，3月份同期比較短少約202萬元，尤其以安平觀光區及百貨周邊停車場影響甚鉅，整體營收情況明顯受疫情影響。為此交通局考量整體營收及這段期間業者所付出的防疫成本，制定「營收與2019年度同期比較短少30％以下場次即減收權利金30％、短少超過30％場次即減收權利金50％」之方案，以支持業者持續配合防疫措施同時補貼其付出之營運成本，期間以疫情持續較嚴重之3-5月為主。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲特別感謝各經營業者自疫情爆發迄今，配合遵守「設備定期以酒精消毒、員工戴口罩及員工自主健康管理」等防疫作為，提供民眾安全、放心且優質的停車環境，也表示希望透過減收權利金方式，協助業者穩定整體停車產業經濟，讓疫情產生的衝擊降到最低，作業者最堅強的防疫靠山。

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