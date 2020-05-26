台南六甲半夜槍響！盜用遊戲帳號鬧翻　2男約談判變大亂鬥

▲台南市麻豆分局警方緝獲涉嫌開槍的湯姓男子，起獲改造手槍1支、子彈2顆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區25日凌晨驚傳槍響，2名男子發生口角衝突，其中1人朝駕車離去的自小客車開槍後逃逸，台南市警麻豆分局據報，循線於案發後12小時，於柳營區江南渡假村前逮捕23歲湯姓男子，起獲改造手槍1支、子彈2顆，全案偵訊後依槍砲罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

警方說，5月25日凌晨2時許接獲民眾報案，在六甲區中正路上目擊到犯嫌持槍與自小客車內駕駛口角衝突，自小客車駛離現場時犯嫌向該車擊發數槍，員警獲報後立即到場，惟犯嫌已逃逸無蹤。

麻豆分局立即報請台南地檢署指揮偵辦，並成立專案小組，於案發後12小時後循線緝獲作案湯嫌到案。麻豆警方查出，湯嫌與45歲陳姓被害人熟識，日前因口角糾紛及盜用被害人遊戲帳號2人產生嫌隙，雙方相約於六甲區中正路上談判，因一言不合，騎乘機車之湯嫌取出預藏槍枝，令駕駛自小客車被害人下車，雙方拉扯時被害人趁隙駛離現場，湯嫌即對該自小客車擊發數槍，被害人駕駛數百公尺後迴轉衝撞湯嫌機車，但並未成功，隨後雙方逃離現場，均無受傷。

麻豆分局專案小組，持台南地檢署核發之拘票，於25日下午2時許，在柳營區江南渡假村前埋伏，一舉逮捕逃逸湯嫌，並當場查獲作案用改造手槍1支、子彈2顆，全案除依法送辦外，另槍枝來源管道將持續向上溯源追查。

麻豆警分局長楊慶裕表示，非法槍枝是危害治安的社會毒瘤，有心人士勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安。

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