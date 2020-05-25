別碰我女人！不爽麻吉跟「心愛的」走太近　他當街開槍逃亡2天屏東就逮

▲不滿友人跟心愛的女子走太近，莽男於林口當街開槍2天後遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子因為不滿友人翁男跟心愛的女子曖昧，讓他綠光罩頂，23日開車到林口翁男住處，一路尾隨後，趁翁男臨停路邊朝車子連開數槍，隨後駕車逃逸，專案小組24日在桃園圍捕連開10多槍仍遭逃逸，今（25）日終於在屏東將其緝捕到案。

據查證，林姓男子（44歲）過往就曾因持有10多把改造槍支被查獲送辦，日前他發現自己心愛的女子與友人翁男（35歲）曖昧，雙方互動不甚尋常，他警告勸阻無效後，23日一早他帶著一把改造手槍到翁男住處外埋伏，要給對方好看。

等到8時許翁男走出住處開車，林男駕車跟蹤在後準備時機下手，不料卻被發現行跡，翁男將車子臨停在林口中山路旁，林男見狀竟當街拿出改造手槍，朝著翁男的車輛連開數槍，造成翁男座車遭擊中2個彈孔，隨後林男就駕車逃逸。

警方接獲民眾報案，一開始還以為是放鞭炮妨害安寧，調閱監視器後才知道是感情事件引起的槍擊案，經專案小組擴大調閱監視器，24日在桃園介壽路鎖定準備開車離去的林男，不料他竟頑強抵抗，不顧警方朝座車連開11槍，仍衝撞開圍捕的偵防車後逃逸。

25日上午警方鎖定林男已經南下屏東恆春，掌握其藏匿的旅館，專案小組趁早上林男要退房的時候，趁其不備順利將他壓制拘提到案，現場並起獲槍枝、子彈以及安非他命等證物，將押返林口警分局偵辦。被害的翁男辯稱與女子並無感情，「只把她當作是姐姐」，女子也表示與2人都非男女朋友關係，全案訊後將依照槍砲彈藥、殺人未遂及毒品等罪嫌送辦。

▼專案小組趁林男退房時將其逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方查扣的槍枝等證物。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規