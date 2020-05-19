新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

▲新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」特展開跑！吳鳳（左）、侯友宜（右）示範社交距離逛展。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」特展於新北市政府1樓大廳展開，主題展區「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」，現場陳列新北市文學獎、繪本讀物等好書外，更以全市29區幽默撩話，翻轉刻板印象，例如以三峽區的名產金牛角，融入撩妹語錄寫下「金牛角再彎也沒有你笑得歡」，也掀起網友熱烈討論。

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▲吳鳳考驗侯友宜「博物館九宮格」猜謎。（圖／新北市文化局提供）

新北市長侯友宜表示，經過好幾個月線上閱讀、線上展覽的日子，終於在市民高度自律、齊心防疫下，疫情獲得控制，但防疫期間館舍仍維持量額溫、戴口罩、實名制，而特展現場以全市29區撩話地貼，提醒每個人保持社交距離，同時也告訴大家，區與區之間就像你我彼此一般，是緊密連結的網絡關係，因為我們的心「零距離」。

侯友宜也說，新北市共有29區，區區有特色，但共同特點就是擁有大量移入人口，隨著時代不停歇的變遷，從故鄉到異鄉，把異鄉當家鄉，這個遷徙的歷程，至今仍持續流轉著，來自世界各地的新住民不斷湧入，台灣各地的朋友也持續移居此地打拚，使新北市人口數、移民數成為全國之冠。新北市政府除了提供安居樂業環境外，在人文藝術部分透過營造書寫、表演等完善平台，提供移居、宜居文化近用之友善生活環境。

▲吳鳳向市長介紹展區書籍。（圖／新北市文化局提供）



新北市文化局表示，今年的新北閱讀節，於分館推出各區專屬海報「閱讀，是心靈的超前部署」，透過網路上討論新北市各區刻板印象，搭上「撩妹熱潮」，希望能藉由此手繪質感插畫及詼諧文案，翻轉網路刻板印象，重新定義新北城市意象。

其中三峽區的名產金牛角，也融入撩妹語錄「金牛角再彎也沒有你笑得歡」，還有中和、永和兩者永遠會傻傻分不清楚的路，也化身最強撩妹金句「我想問一條路，一條到你心裡的路」等等，都在網路上掀起熱烈討論。

▲吳鳳向觀眾介紹新北市文化局出版繪本。（圖／新北市文化局提供）

今（19）日上午，來自土耳其的新北女婿吳鳳更開啟現場直播，帶領侯友宜一同逛展，並於留言牆上寫下告白紙條「我愛新北」。現場的九宮格猜猜撩話下的新北公私立博物館猜謎遊戲，因市長及吳鳳的互動，也讓現場充滿歡笑聲。

2020新北閱讀節「撩你的新北．翻閱世界」特展與市立圖書館各區分館「防疫大作戰」主題書展，同步展至5月31日止。

▲左至右：新北市民政局局長柯慶忠、新住民代表藝人吳鳳、新北市市長侯友宜、新北市文化局局長龔雅雯，於書展現場大合照。（圖／新北市文化局提供）