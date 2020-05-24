快訊／台南安平四草大橋出海口驚見男浮屍！疑還有第2人落海警消搜尋中

▲台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口上午傳有浮屍，台南市消防局出動消防人員下海搜尋，找到1名40多歲男子已明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口，24日上午傳有浮屍，台南市消防局出動消防人員下海搜尋，找到1名40多歲男子已明顯死亡，惟因發現民眾指稱落海者可能不止1人，消防人員與海巡人員仍積極搜尋中。

台南市消防局119報案台於24日上午10時16分許據報，位於安平區四草大橋靠四草救生站出海口有具浮屍，119馬上出動安平、安南消防分隊、特搜小隊等5車10人及救生艇2艘前往搜尋，安平車組到達後，發現浮屍己離岸邊約300公尺遠，馬上下艇出海打撈，並通報海巡署及市警四分局警方到場協助。

到10時35分消防局救生艇接觸浮屍， 由特搜小隊將死者遺體打撈上岸，發現係名男姓，年約40多歲，臉已發黑明顯死亡。惟四草大橋橋上目擊民眾向消防人員表示，疑有發現另一浮屍，特搜小隊再次下艇在海面搜尋。

對於同一時間、同一處海域有1人以上的浮屍，消防局人員感到不可思議，馬上請現場搜救人員仔細尋詢問報案人看到2具浮屍的時間、位置，以釐清發現浮屍的人數，經仔細詢問研判，目擊民眾發現的浮屍可能是同1人，只是因海流的關係浮屍位置會移動，才讓目擊民眾誤為2具浮屍。

惟消防人員也不敢大意，仍持續在海面上搜尋是否另有浮屍，截至11時45分，消防人員確認現場只有1具浮屍，而結束搜尋任務。初步發現死者頭部有不明受傷，身上沒有身分證明文件，目前身分由市警四分局調查處理，並報請檢察官相驗中。

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