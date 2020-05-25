擔心自己成破口！護理師憶「照護確診者」超崩潰經過：病人其實也很害怕

▲雖然已多次練習穿脫兔寶寶裝，但心裡仍有緊張的時候。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

文／護理師林谷芳

SARS那年我還未進入臨床，回想當時社會上瀰漫恐懼的氣氛，迄今依稀存留在我的腦海裡，而我也知道既然選擇了護理這條路，有朝一日一定會再遇上類似的傳染病大流行，因此一直抱持著「既來之、則安之」的心態，可當真的遇上疫情爆發時，內心不免多了幾分擔心，倒不是擔心因照護新冠肺炎（Covid-19）的病人而被感染，而是擔心會不會哪邊沒注意到，而將病毒帶出了病室，成了防疫破口，也會擔心自己將病毒傳染給家人朋友。

我所處的單位雖然不是第一線防疫病房，但也在預備病房名單裡面，因此疫情發生時，主管便已開始著手準備，護理長除了請防疫病房的學姊前來上課：示範穿脫隔離衣、教導大家如何採檢、規劃病房動線及用物的擺放等，並陸續派同仁至疫病病房訓練，由於有這一連串的訓練機制，使我面對瞬息萬變的疫情安心不少。

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在疫病病房訓練的那幾天裡，有天跟著學姊接一床新冠肺炎（Covid-19）確診的病人，這是我第一次從頭到尾穿上全新的連身防護衣，也就是大家俗稱的「兔寶寶裝」，雖然已經練習穿脫多次，但那全新的防護衣與練習時反覆使用多次的防護衣手感還是不一樣，邊穿心裡也開始緊張起來。

▲穿兔寶寶裝又戴上N95口罩、防護面罩，難以呼吸又悶熱。

以前都只是聽說穿兔寶寶裝又戴著N95及防護面罩，會很熱很難呼吸，實際穿著兔寶寶裝照顧病人時，才知道真的是很熱，且戴著N95口罩時呼吸很悶，說話聲音也會變小，因此說話時需要花更多的力氣才能有像平常說話一樣的音量！

而這位確診病人，剛入病房時，兩眼渙散，感覺得出他的焦慮，且在匆促的打包行李下，他漏拿了盥洗用具，加上沒家屬可以幫忙送過來，無論我們如何安撫，表示可以幫他買一組，他仍不斷重複說著「我就是放在那邊，怎會沒有帶」、「我一定要用那些東西，沒有了怎麼辦」，完全聽不進護理師的話，呈現非常慌張無助的樣子，當下我的內心受到很大的衝擊，一般民眾都很怕遇到新冠肺炎（Covid-19）的病人以及從疫區回來的人，可都忽略了被確診的病人其實也很害怕，他們需要的是更多的關懷，而不是被貼標籤與歧視。

疫情發生至今已經4個多月，很慶幸我服務的醫院很重視我們的需求，有著足夠的防護物資，護理長也不斷提供我們所需要的知識與訓練，讓我在臨床工作上受到很好的保護，也希望所有醫療人員都能攜手一起渡過這一次的疫情。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登