防疫復工／抗疫「剛需飲食」　重慶不吃麻辣鍋...全身不對勁

記者任以芳／重慶──北京報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情回穩，景氣最快回升的地方不是北上廣深，而是大西部地區，麻辣火鍋餐飲快速回復八、九成人潮。來自重慶巴山味串串香老闆龐凡接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「麻辣鍋是重慶人非吃不可的剛需飲食，加上疫情回穩後，人們都希望圍爐彌補過年時期被隔離的遺憾。」另外火鍋半成品食材變成主流商機，許多火鍋店、串串鍋兼做外賣，連大品牌海底撈也改變經營策略。

▲ 疫情期間，重慶麻辣火鍋、串串鍋最快恢復消費人潮。（圖／業者龐凡提供）

▲ 重慶麻辣鍋最快恢復消費人流。（資料圖／記者任以芳攝）

「剛需消費」辣勢力爆發

自從武漢1月23日宣布封城後，大陸各省陸續跟進，百業蕭條。尤其，春節期間最熱鬧的餐飲業全安靜下來，歷經一個多月，各省陸續解封後，龐凡說，「二月底重慶剛復工的頭幾天，根本沒客上門沒有，收入是零。」

疫情到了三月中後，客人快速回流，人潮幾乎到達原先的八、九成。龐凡分析，一方面麻辣鍋不只是重慶人的剛需飲食，如果不吃全身不舒服，現在這股辣勢力也成為全大陸主流飲食。另一方面，民眾在家悶太久，認為吃火鍋圍爐可以殺菌，又能彌補沒過到春節的遺憾。截至目前，重慶麻辣火鍋是全大陸最快恢復商機的產業。

▼疫情最嚴重時候，大陸火鍋半成品、生鮮外賣業績成長100%。（圖／重慶巴山味串串香提供）

「半成品食材」外賣成主流

龐凡還發現另一群隱性消費者，經常點半成品火鍋外賣，重慶其他同業也發現這個巨大商機。疫情改變傳統消費模式，全熟外賣業績不增反減，半成品市場一下子火了起來。主要是經過疫情衝擊後，消費者開始重視熟食外送的品質，重新檢視自己做菜是最安全飲食。

其他知名大品牌也嗅到商機，立刻轉做半成品外賣、生鮮零售。舉例，海底撈今年三月，迅速推出線上半成品，線下賣生鮮服務。其中，半成品有單人餐、雙人餐、家庭餐，價格36元到125元人民幣，生鮮零售有火鍋菜品、肉類、冷凍葷菜、新鮮蔬菜共六類品項，市場反應不錯。

▼大陸海底撈三月進軍外賣半成品市場。（圖／翻攝 海底撈微信號）

▲後消費「食」代，半成品、生鮮外賣迅速竄起。（圖／重慶巴山味串串香提供）

半成品外賣商機快速被搶食，該怎麼跟大品牌天蓋地的宣傳做對抗？龐凡說，過去傳統餐廳業者，把網路外賣當作營收補充，從來沒有好好經營。這次疫情也讓實體店老闆深刻體會，砸錢做折扣已經落伍，該怎麼塑造自己的品牌故事，讓線上引流發揮100%宣傳效果，轉入線下門店才是關鍵。因此，來自北京台商MAY嗅到商機，她在疫情期間開線上課，專門教大老闆如何創造私域流量，快速在網路上找到人流＋定位。

▲ 業者創立視頻號，說故事方式做品牌宣傳。（圖／受訪者提供）

「人設時代」創造品牌流量

北京食久記創辦人MAY來自台灣，她在大陸餐飲業有個封號「營銷女王」，之前成功打造牛爸爸IP，團隊原創的漫畫《食久記》也創下2.2 億流量。但這波疫情MAY無法回北京，生意中斷，心急的她快速發現新商機。MAY接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「疫情期間各行各業老闆困在家裡，於是決定開直播課，教大家如何創造人設時代。」

所謂「人設」是網路流行語，簡單來說是「塑造一個人形象」，如果套用在品牌上就是說一個好故事。透過拍短視頻吸引消費者聚焦，先把線上流量導入私域流量，再轉化成自己社群，慢慢建立品牌會員，同時不斷導回線下店面，掌握消費者動向。

MAY也分析，現在是傳統餐飲業最後轉型的時機。隨著後消費「食」代來臨，高 CP值+親民價格是主流，外賣黑戶首先被淘汰，正規餐飲正好切入做外賣，不管是熟食、半成品外送，除了在合作的美食平台引流曝光，創造「品牌視頻號」也很重要，用說影像說故事吸引眼球，加上誠心好品質，才能在這波疫情後站穩腳步。

▼北京台商MAY LIN，大陸餐飲業界「營銷女王」。（圖／北京台商MAY提供）