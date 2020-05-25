　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

防疫復工／抗疫「剛需飲食」　重慶不吃麻辣鍋...全身不對勁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者任以芳／重慶──北京報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情回穩，景氣最快回升的地方不是北上廣深，而是大西部地區，麻辣火鍋餐飲快速回復八、九成人潮。來自重慶巴山味串串香老闆龐凡接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「麻辣鍋是重慶人非吃不可的剛需飲食，加上疫情回穩後，人們都希望圍爐彌補過年時期被隔離的遺憾。」另外火鍋半成品食材變成主流商機，許多火鍋店、串串鍋兼做外賣，連大品牌海底撈也改變經營策略。

▲▼ 疫情期間，重慶火鍋、串串香最快恢復商機。（圖／業者龐凡提供）

▲ 疫情期間，重慶麻辣火鍋、串串鍋最快恢復消費人潮。（圖／業者龐凡提供）

▲重慶火鍋商機。（圖／記者任以芳攝）

▲ 重慶麻辣鍋最快恢復消費人流。（資料圖／記者任以芳攝）

「剛需消費」辣勢力爆發

自從武漢1月23日宣布封城後，大陸各省陸續跟進，百業蕭條。尤其，春節期間最熱鬧的餐飲業全安靜下來，歷經一個多月，各省陸續解封後，龐凡說，「二月底重慶剛復工的頭幾天，根本沒客上門沒有，收入是零。」

疫情到了三月中後，客人快速回流，人潮幾乎到達原先的八、九成。龐凡分析，一方面麻辣鍋不只是重慶人的剛需飲食，如果不吃全身不舒服，現在這股辣勢力也成為全大陸主流飲食。另一方面，民眾在家悶太久，認為吃火鍋圍爐可以殺菌，又能彌補沒過到春節的遺憾。截至目前，重慶麻辣火鍋是全大陸最快恢復商機的產業。

▼疫情最嚴重時候，大陸火鍋半成品、生鮮外賣業績成長100%。（圖／重慶巴山味串串香提供）

▲▼ 疫情期間，重慶火鍋、串串香最快恢復商機。（圖／業者龐凡提供）

「半成品食材」外賣成主流

龐凡還發現另一群隱性消費者，經常點半成品火鍋外賣，重慶其他同業也發現這個巨大商機。疫情改變傳統消費模式，全熟外賣業績不增反減，半成品市場一下子火了起來。主要是經過疫情衝擊後，消費者開始重視熟食外送的品質，重新檢視自己做菜是最安全飲食。

其他知名大品牌也嗅到商機，立刻轉做半成品外賣、生鮮零售。舉例，海底撈今年三月，迅速推出線上半成品，線下賣生鮮服務。其中，半成品有單人餐、雙人餐、家庭餐，價格36元到125元人民幣，生鮮零售有火鍋菜品、肉類、冷凍葷菜、新鮮蔬菜共六類品項，市場反應不錯。

▼大陸海底撈三月進軍外賣半成品市場。（圖／翻攝 海底撈微信號）

▲▼大陸海底撈三月進軍外賣半成品市場。（圖／翻攝 海底撈微信號）

▲▼ 疫情期間，重慶火鍋、串串香最快恢復商機。（圖／業者龐凡提供）

▲後消費「食」代，半成品、生鮮外賣迅速竄起。（圖／重慶巴山味串串香提供）

半成品外賣商機快速被搶食，該怎麼跟大品牌天蓋地的宣傳做對抗？龐凡說，過去傳統餐廳業者，把網路外賣當作營收補充，從來沒有好好經營。這次疫情也讓實體店老闆深刻體會，砸錢做折扣已經落伍，該怎麼塑造自己的品牌故事，讓線上引流發揮100%宣傳效果，轉入線下門店才是關鍵。因此，來自北京台商MAY嗅到商機，她在疫情期間開線上課，專門教大老闆如何創造私域流量，快速在網路上找到人流＋定位。

▲▼ 人設時代,私域引流。（圖／受訪者提供）

▲ 業者創立視頻號，說故事方式做品牌宣傳。（圖／受訪者提供）

「人設時代」創造品牌流量

北京食久記創辦人MAY來自台灣，她在大陸餐飲業有個封號「營銷女王」，之前成功打造牛爸爸IP，團隊原創的漫畫《食久記》也創下2.2 億流量。但這波疫情MAY無法回北京，生意中斷，心急的她快速發現新商機。MAY接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「疫情期間各行各業老闆困在家裡，於是決定開直播課，教大家如何創造人設時代。」

所謂「人設」是網路流行語，簡單來說是「塑造一個人形象」，如果套用在品牌上就是說一個好故事。透過拍短視頻吸引消費者聚焦，先把線上流量導入私域流量，再轉化成自己社群，慢慢建立品牌會員，同時不斷導回線下店面，掌握消費者動向。

MAY也分析，現在是傳統餐飲業最後轉型的時機。隨著後消費「食」代來臨，高 CP值+親民價格是主流，外賣黑戶首先被淘汰，正規餐飲正好切入做外賣，不管是熟食、半成品外送，除了在合作的美食平台引流曝光，創造「品牌視頻號」也很重要，用說影像說故事吸引眼球，加上誠心好品質，才能在這波疫情後站穩腳步。

▼北京台商MAY LIN，大陸餐飲業界「營銷女王」。（圖／北京台商MAY提供）

▲▼人設時代,私域流量。（圖／業者提供）

ET快訊
今午後防大雨！周二起「全台4天注意劇烈天氣」　滯留鋒再襲雨最
快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級
快訊／06：31地牛翻身！　台北明顯搖晃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防疫復工／抗疫「剛需飲食」　重慶不吃麻辣鍋...全身不對勁

上千條黑魚「跳上岸」狂彈！村民瘋傳大地震前兆　官方調查結果出爐

25歲美容師遭「菜刀砍斷頭」全裸陳屍排水溝！警追查18年工地逮人

快訊／港人遊行反國安法　港府聲明譴責：暴行印證立法必要性

香港反《國安法》示威200人被捕！1女命危送醫　水炮車朝人群發射

美賣台54億魚雷！大陸國防部強硬反擊「粗暴干涉內政」

她被甩「寄1噸洋蔥」堵門報復：換你哭　前男友直接轉賣…收錢笑了

王毅狂誇譚德塞！　力挺放話..給世衛潑髒水只會弄髒自己

CNN指「戰狼外交」咄咄逼人　王毅現場「糾正」：你的角度有待商確

快訊／再批台灣「以疫謀獨」　王毅：兩岸實現統一是必然趨勢

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

《夫婦的世界》最美小三韓素希衝擊一幕　怒巴頭金喜愛「手狂抖」：從早上就想吐！

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

防疫復工／抗疫「剛需飲食」　重慶不吃麻辣鍋...全身不對勁

上千條黑魚「跳上岸」狂彈！村民瘋傳大地震前兆　官方調查結果出爐

25歲美容師遭「菜刀砍斷頭」全裸陳屍排水溝！警追查18年工地逮人

快訊／港人遊行反國安法　港府聲明譴責：暴行印證立法必要性

香港反《國安法》示威200人被捕！1女命危送醫　水炮車朝人群發射

美賣台54億魚雷！大陸國防部強硬反擊「粗暴干涉內政」

她被甩「寄1噸洋蔥」堵門報復：換你哭　前男友直接轉賣…收錢笑了

王毅狂誇譚德塞！　力挺放話..給世衛潑髒水只會弄髒自己

CNN指「戰狼外交」咄咄逼人　王毅現場「糾正」：你的角度有待商確

快訊／再批台灣「以疫謀獨」　王毅：兩岸實現統一是必然趨勢

台日首合作竟出包！炎亞綸主演《路～台灣Express～》劇組爆欠薪

唐綺陽運勢／529後繃緊神經「引發陰暗面」！處女座合胃口桃花降臨快把握

視網膜當網紅月入百萬「拒選議員」！　嫌薪水太少：CP值很低

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

快訊／06：31地牛翻身！　台北明顯搖晃

白宮國安顧問警告香港版《國安法》：威脅金融中心地位　會引來美國制裁

今午後防大雨！周二起「全台4天注意劇烈天氣」　滯留鋒再襲雨最大時間曝

鮭魚＋白飯竟變出龍貓！超可愛壽司連尤達寶寶都有

美國安顧問批中國隱匿疫情「就像車諾比核災」：釋放病毒到世界各地

環太平洋軍演縮短成2週　韓國因疫情僅派兩艘驅逐艦參演

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

大陸熱門新聞

黑魚群跳上岸！村民瘋傳大地震前兆

美容師遭菜刀斷頭！警追查18年逮人

副所長猝死　16歲女兒：我長大也要當警察

美賣台54億魚雷　陸國防部反擊了

女寄洋蔥報復　前男友轉賣笑了

妖精網紅秀深溝雪乳！　無修圖真相曝光「只有胸是真的」

香港示威200人被捕　1女命危送醫

即／港人遊行　港府：暴行印證立法必要性

冷氣工爬上6樓救女童　意外獲贈一間房

買房忘了28年！現住戶出面…竟求償85萬

不畏疫情「就是要吃！」 不吃麻辣鍋...全身不對勁　

遭問戰狼外交 王毅：角度有待商確

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

王毅力挺放話..給世衛潑髒水只會弄髒自己

更多熱門

相關新聞

美髮型師復工確診　91人有感染風險

美髮型師復工確診　91人有感染風險

密蘇里州春田格林郡的衛生官員證實，一名確診新冠肺炎的髮型師在本月帶病上班8天，以致91名同事和顧客有染病危險，該案凸顯美國復工後仍存在的社區傳播威脅。

穿雨衣吃鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫加料

穿雨衣吃鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫加料

台南萬象舞廳首日營業顧客回流6成6

台南萬象舞廳首日營業顧客回流6成6

520前再惠台　陸11項措施助台商抗疫

520前再惠台　陸11項措施助台商抗疫

台灣BALENCIAGA確定漲價

台灣BALENCIAGA確定漲價

關鍵字：

重慶火鍋麻辣串串香復工消費回流人設私域引流

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

快訊／06：31地牛翻身！　台北明顯搖晃

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

北車大廳突拉封鎖線　淨空告示曝光

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

陳喬恩爆分手！富二代男友揭「情變真相」

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

陳若儀穿破洞褲…林志穎媽媽「穿這個沒禮貌」

鋒面雨彈又要開炸！下波有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面