「白飯多一點」88公斤壯男美食街吃鍋　取餐笑歪腰！1.6萬人朝聖：佛炸

▲對面媽媽那碗為正常份量。（圖／翻攝自爆笑公社）



記者黃可昀／綜合報導

佛心店員的特色就是加飯、加料加到爆！一名男網友日前和媽媽到百貨公司美食街用餐，點餐時詢問店員「白飯可不可以多一點？」可能因為自己體型高大，對方便自動把「多一點」升級成加爆，害他取餐那一刻忍不住笑到歪腰，端回座位的路上實在好羞恥。

原PO在臉書社團《爆笑公社》表示，當天他和媽媽各點一份海鮮豆腐鍋，183公分、88公斤的他實量偏大，通常一碗白飯不夠吃，便客氣地向店員要求飯量增多，對方也熱情回應「可以的！」怎料幾分鐘後他去取餐時，被眼前景象直接戳中笑點，「我的白飯是一般正常的三倍！」一座高聳的白飯山擺在托盤上，遠看宛如一碗刨冰。

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▲店員加飯直接加爆沒在五四三。（圖／翻攝自爆笑公社）



雖然店員好心地幫他把白飯壓得又圓又紮實，但分量實在太驚人，原PO完全不知該從何下手，對比媽媽的正常版分量，自己的這碗巨大得誇張，「結果還是把這碗白飯換了一碗正常的！真的笑死我了！」

文章PO出4小時就超過1.6萬人按讚，網友紛紛回應，「有一種餓叫店員覺得你餓」、「很像腳尾飯」、「主管問他為什麼這個月少了1噸的米？X我怎麼知道」、「他之前是在餐廳打工的，而他盛飯的原則是：X你娘盛爆」、「還好上面沒插3支香」、「難道是之前麥當勞店員轉行了？薯條都塞爆的那位。」