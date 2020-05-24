借疫情敲詐中國　王毅：白日做夢必將自取其辱

▲美方向中方索賠疫情損失，王毅認為借疫情敲詐中國。（圖／翻攝人民日報）

記者任以芳／北京報導

大陸人大今（22日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議，疫情爆發後，美方打算聯合其他國家向中方索賠損失，並且外界有聲浪擔心會沒收中國在美資產作為補償？對此，王毅表示，「如果想借濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。」

王毅表示，針對中國的這些「濫訴」，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的“三無產品”。在這場突如其來的疫情中，中國同其他國家一樣，也是受害者。中國的抗疫行動對全世界公開，時間經緯清清楚楚，事實資料一目了然，經得起時間與歷史的檢驗。





▲國務委員兼外交部長王毅，主持人大國際外交記者會 。（圖／翻攝人民日報）

對於美方一再有聲浪要向中方索賠，王毅也指出，對受害者鼓噪所謂追責索賠，為濫訴者偽造各種所謂證據，是對國際法治的踐踏，也是對人類良知的背棄，於實不符、於理不通、於法不容。

王毅進一步說，「今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界，「如果想借濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。」

▲上個月，央視連續3日點名批評蓬佩奧喪失做人底線。（圖／翻攝自央視）

對於中方是否同意就病毒的源頭，開展國際獨立調查？王毅回應，「在病毒源頭問題上，中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比。」病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題。應當由科學家和醫學專家研究探索。

最後，王毅指出，美國內一些政治人物卻迫不及待地把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國汙名化。他們高估了自己的造謠能力，低估了世人的判斷能力。歷史應該由事實和真相來書寫，而不應被謊言誤導污染。