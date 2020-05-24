「新安平追想曲」故事MV及微電影　安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式

▲京贊影視暨大海攝影公司所籌拍的「新安平追想曲」故事MV及安平金小姐微電影24日正式在台南安平開拍，並在安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

由京贊影視暨大海攝影公司所籌拍的「新安平追想曲」故事MV及安平金小姐微電影24日正式在台南安平開拍，用不同的角度重新詮釋金小姐和母親的一生際遇悲與喜，屬於安平的美麗與歷史，也為2023即將到來的安平建城400年再譜一曲。

「新安平追想曲」故事MV及安平金小姐微電影24日正式在台南安平開拍，並在安平開台天后宮舉行開鏡儀式，向「安平媽」祈求拍攝順利，發片順利成功。

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▲台南市安平區長賴青足對拍攝團隊行銷台南安平表示感謝。

開拍儀式在安平開台天后宮舉行，安平區長賴清足、台南市文化局主秘林韋旭都到場參加，並在安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明及廟方委員陪同下，與拍攝團隊一起向「安平媽」上香祈福。

安平開台天后宮林國明總幹事指出，台南安平還有30個動人的故事，但是這些故事沒有辦法有完整方式，推出系列影片，所以京贊影視暨大海攝影公司所籌拍的「新安平追想曲」故事MV及安平金小姐微電影，我們很感謝也很高興能夠將這些故事利用微電影大力宣傳出去，這是最好的一個途徑。

▲台南市文化局主秘林韋旭祝福拍攝團隊開鏡拍攝平安順利。

林國明說，受疫情影響安平老街的觀光受到很大影響，如果能夠藉著這機會，將安平的故事有系列的推出的話，對台南安平觀光與榮繁來講是非常重要的，台南的名產、小吃都頗具歷史，讓安平商圈的歷史、文化、創意、小吃推廣出去的話，也是安平商圈的機會，也是安平經濟轉型的一個重要機會，所以真的很感謝這次大海攝影公司團隊來這邊帶動的第一關，也是打響了第一炮。

「安平追想曲」是屬於台南安平特有的印象，安平追想曲呈現的鮮明印象，那件花紅長洋裝在安平夕照下輝映，是一種等待的落寞、安平港過盡的千帆，是一種等待的滄桑。

▲飾演「金小姐」孩童、少女、中年等時期及演荷蘭船醫的相關演員亮相。

新安平追想曲劇組 劉芳吉導演，穿越時空試著探尋金小姐和母親可能曾經走過的足跡，見證了安平的悲歡離合，夕陽依舊、人物已非、城牆已頹，那一種感概。

訪談安平的耆老，知道也許等待不是失望，金小姐的生父或許不是負心漢，只是時代的捉弄，為了醫師天職客死他鄉。

「新安平追想曲」故事MV及微電影開拍，是一種新的拍攝手法，融入安平最美麗的景、最深的情，令人期待。

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