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佛誕節為世界獻祝福！　慈濟9國語言全球同步「線上浴佛祈福」

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▲▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

每年五月第二個週日為佛誕節、母親節，為配合新冠病毒疫情防疫措施，2020年5月佛誕節活動，慈濟首度採取全球「線上浴佛祈福」方式進行，包括已在台北中正紀念堂舉辦10多年的萬人浴佛、各縣市大型浴佛典禮均取消辦理，改以慈濟推出的「線上浴佛」方式，共有9種語言直播。

慈濟基金會指出，今年「慈濟線上浴佛」在5月10日母親節早上7點，透過直播及網路連線方式展開，由法師帶領全球「線上祈福」。配合政府防疫規定，在靜思精舍將由62位靜思精舍法師帶領浴佛，另有16位清修士、32位慈濟志業體代表，在花蓮靜思精舍大殿前後之戶外浴佛台虔誠禮敬；此外，在台北臨濟護國禪寺的戶外廣場，由30位諸山長老透過視訊連線領眾。

▼靜思精舍由法師帶領浴佛，邀請民眾「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。

▲▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。（圖／慈濟基金會提供）

法師以佛教莊嚴祈禱形式，領眾恭讀懺悔文、祈禱文，感恩佛陀、感恩家中堂上佛─父母，以及各行各業的付出。疫情期間，醫療體系、政府各單位人員忙碌守護人民，共同搶救生命、守護健康、後援補給，而民眾配合防疫、感控管理，人人都是不讓病毒擴散的功臣。

為讓習慣到慈濟會所浴佛的民眾也能獻上祝福，部分慈濟會所當天提供民眾自由浴佛，規劃動線亦保持安全社交距離。為了公共衛生、節省水資源，台灣慈濟在多年前的浴佛典禮上已不放置香湯，今年因應疫情，儀式上也不提供鮮花讓民眾拿取，避免接觸感染。

▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。

▲▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，自新冠疫情發生後，慈濟於3月起已採線上直播精進與祈福方式進行，將持續到疫情結束，5月浴佛亦循「線上祈福」模式，邀請民眾透過大愛電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。多種語言包含中文、英文、西文、泰文、日文、葡萄牙文、緬甸文、菲律賓語、僧伽羅文(斯里蘭卡)等。

▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。

▲▼慈濟邀請民眾5月10日透過電視轉播、行動裝置連線，一起「線上浴佛祈福」、為世界獻上祝福。（圖／慈濟基金會提供）

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