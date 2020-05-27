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電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

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記者陳雕文／綜合報導

近日一部「陽光美女」的影片在LINE等網路社群瘋傳，網友紛紛敲碗問，「這是誰？跪求身分！」《ETtoday新聞雲》記者一查得知是小模「許葆葆」，她表示，「當時是拍照的休息空檔，想說陽光很美就拍一小段影片，沒想到被分享出去」，她還害羞說，「我裡面沒穿（胸罩）耶哈哈！沒想到影片這麼受歡迎，謝謝大家」

▲▼許葆葆。（圖／許葆葆授權提供）

▲▼許葆葆趁拍照空檔自拍短片，沒想到被網友瘋傳。（圖／許葆葆授權提供）

▲▼許葆葆。（圖／許葆葆授權提供）

24歲的許葆葆現在除了開手機通訊行，還當醫美的代言人、兼差外拍Model，主要活動範圍都在新竹，她表示，當時在廢墟參加性感團拍，覺得天氣很好就趁著休息時間錄了一段影片，沒想到在網路上迴響這麼大。

許葆葆分享，過去曾因身材走樣超沒自信，因緣際會認識醫美診所，還成為代言人，「可能發現我是潛力股，變瘦後會好看吧哈哈」接著給記者看抽脂前的照片，和現在的身材果真差很大。

▲▼抽脂。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆抽脂前後身材差很大。（圖／許葆葆授權提供）

許葆葆補充說，雖然現在看起來光鮮亮麗，當老闆還能拍美照，但想起過去仍會想哭…她表示，高中3年被霸凌到懷疑人生，常常書包裡的物品全被倒在地上、同學集體壓住她，不顧感受拉扯內衣與內褲。

許葆葆無奈說，「撐過了霸凌進入大學，另也擔任賣車業務員，有一位同事對我很好，教會我很多事，後來我們也在一起，然而看似幸福的戀情卻只是泡沫幻影！」搞了半天，對方早有論及婚嫁的交往對象。斬斷這段畸戀後，許葆葆每天渾渾噩噩、借酒澆愁。

▲▼ 。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆過去曾擔任汽車業務，不幸遇上渣男。（圖／許葆葆授權提供）

●請朋友拍照卻意外開了「另一扇門」

過了好一陣子，她決定請朋友幫忙拍照，「希望請朋友多拍些我試駕的畫面，在PO到臉書上，想說可以跟民眾介紹車子，展現專業，也讓自己多找事情做，轉移傷痛」結果美照沒有吸引買車的客戶，反倒獲得攝影師的青睞，意外開啟後來成為外拍小模的路，尺度則從「清純唯美」慢慢轉型成「性感狂野」。

▲▼ 。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆請友人拍照，並PO上網路，原先希望介紹汽車資訊給民眾，意外吸引攝影師的目光。（圖／許葆葆授權提供）

●Enjoy My Life

許葆葆說，霸凌、渣男等痛苦經驗，讓她更珍惜現在所擁有的一切，也熱愛外拍，透過鏡頭紀錄最美的自己，還請刺青師幫她刺上「Enjoy My Life」，至於左肩後方的玫瑰圖騰，許葆葆解釋，她非常欣賞玫瑰花的特質，「再美麗的玫瑰都是帶刺的，所以，別惹我～哈哈」

【許葆葆小檔案】

身高：160公分
三圍：34E 24 37
學歷：大學
興趣：唱歌
IG：葆葆女王3.0

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆展現性感刺青。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

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