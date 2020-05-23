倒數14天！韓國瑜岌岌可危　國民黨李四川跟「這3人」都被點名補選

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

記者羅婉庭／台北報導

罷韓行動即如影隨形，韓國瑜的市長寶座岌岌可危，根據地方滾動式民調，同意罷免人數呈現持續上升。至於國民黨補選人選，除了高市副市長李四川外，前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳明、前台東縣長黃健庭都被點名。

高雄地方人士表示，根據估票系統，罷韓同意票比上週上升8萬票左右，不同意票下滑6萬票，韓國瑜的支持度在一週內明顯下滑。該人士分析，韓營蓋牌策略一出，讓支持者不表態，牽動票數的，還有中南部連日不停的大雨。

民調指出，同意罷韓約72萬票，不同意僅佔34萬票。韓國瑜在使出蓋牌策略之後，罷免熱度沒有離開高峰，但是明顯讓反對罷韓者投票意願下滑。此外，連日大雨造成部分地區淹水，加上對手與網軍操作批評，負面聲量將會更多，都反映在票數拉鋸上。

上週調查則是同意罷韓者介於64萬到72萬票內滾動，而反對罷免落在40萬，正負誤差3萬内，也與國民黨、民進黨的地方內部民調符合，結果都預判罷免會通過，會以近30萬票落差分出勝負。

地方人士指出，高雄市政府防疫表現讓罷免聲浪得到趨緩，但因迴避議會開議、三次提訴「停止罷免」、大動作拆除反對方廣告，都讓聲浪產生上升趨勢。

該人士稱，韓國瑜被罷免大勢底定，黨內與各派系早已開始討論補選人選。其中，聲量最高的是李四川，但李四川意願很低，認為「罷免韓國瑜就是罷免他，等同否定了高市府過去一年的耕耘。」

據了解，有黨內高層點名在黨內初選敗給韓國瑜的前立委陳宜民，有地緣關係，但勝算很低。陳宜民曾擔任高雄醫學大學副校長，專長研究癌症、愛滋病防治和流行病學，但因日前在外交部抗議時鬧出推女警事件，雖然已多次公開道歉，負面影響仍非常大。

此外，無黨籍的吳芳明則是韓國瑜屬意人選之一，曾隨韓國瑜出訪「賣水果」有功，但地方人士指出，南部很依賴組織動員，尤其是罷免案，投票率低的選舉更依靠組織戰，勝選機率可說是極低。

韓陣營考慮人選還有黃健庭，具有行政經歷，兩屆治理台東成績亮眼，父親黃鏡峰曾任國民黨高雄市黨部主委，因此黃健庭與高雄頗有淵源，投入補選也不是不可能。

礙於會被韓粉批評「超前部署」，國民黨內目前無人具體表態，另一原因是有意願的人都擔憂輸太慘，影響往後政治路。地方人士說，這場選舉中，江啟臣大概只有三成決定權，高雄市黨部主委莊啟旺則握有七成，黨中央不會介入太多。

至於戶籍問題，根據《選罷法》，被罷免人可在罷免投票結果公告30日內，向法院提起罷免案通過或否決無效之訴；也可於15日內提起罷免無效之訴。訴訟以二審終結，受理法院應於6個月內審結。

地方人士指出，韓陣營如果要打法律戰，最長可拖13個月，推算宣判時間若在今年12月25日前，國民黨補選人選有望入籍4個月以上，具被選舉資格，到時候誰來選都不是問題，而民進黨的共識人選則是英系的陳其邁，接下來一年的政壇焦點仍集中於南台灣政治版圖關鍵區落入誰手，民進黨整體趨勢則是相對樂觀。