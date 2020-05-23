在菲確診新冠肺炎國人返台　「全程戴N95」坐飛機最後一排

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，國內無新增病例，維持441例確診、11人解除隔離，其餘持續住院隔離中。22日有一名曾確診新冠肺炎國人從菲律賓返台，指揮中心也謹慎以待，除了到登機口直接引導到發燒篩檢站外，也邀發燒篩檢採檢，雖然採檢結果為陰性，但仍要在集中檢疫所持續觀察。

防疫指揮官陳時中表示，指揮中心先前就接獲該名國人返國通報，從確診到痊癒已逾2個月，但指揮中心為了防疫起見，仍請請機組員協助，在旅客下機後，引導到發燒篩檢站評估。

陳時中提到，該名旅客返台過程中，全台配戴N95口罩，坐在飛機最後一排，前一排沒有旅客；雖然已經確診，但仍有輕微喉嚨癢症狀，至今無發燒。陳時中說，指揮中心已開立檢疫通知書、衛教書並落實就地採檢，雖然結果為陰性，但因曾經確診，需稍微觀察一下。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。