桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

記者葉國吏／綜合報導

由YouTube頻道「反正我很閒」帶起的「羅馬競技生死鬥」運動，近期在全國校園爆紅，許多學校都舉辦比賽。桃園市政府21日宣布舉辦羅馬競技生死鬥賽事，市長鄭文燦也在臉書宣傳，沒想到卻意外引來網友出征。對此網友口中說的「教皇」陳奕凱也在臉書社團發文，呼籲大家不要出征，但隨後又即刪文。

桃園市政府青年事務局臉書21日發文「傳說中最強的角鬥士在桃園」，表示將舉辦羅馬競技生死鬥大賽。市長鄭文燦也在臉書發文「羅馬競技生死鬥在桃園！」，表示徵求桃園最強角鬥士，邀請大家一起來交流、切磋。

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▲▼桃園市府宣布舉辦羅馬競技生死鬥引起討論。（圖／翻攝Facebook／鄭文燦）

不過此舉意外引起部分網友不滿，在鄭文燦臉書留言「所以有經過教皇許可嘛？」、「願意推廣支持 但不找教主代言是三小」、「沒經過教皇允許還敢辦呀」。這些網友口中的「教皇」，就是「反正我很閒」中的樂咖陳奕凱。

對於網友的質疑，桃園市政府青年事務局也回應表示「教皇很忙不便出席本次活動，但我們有先徵得教皇同意。且我們完全尊重教皇的決定與建議。」

▲網友口中說的「教皇」陳奕凱在臉書社團發文，但後來便刪文。（圖／翻攝批踢踢）

陳奕凱本人也在「羅馬競技生死鬥」臉書社團親自發文，全文如下：

叫大家不要出征還出征，再這樣我們要取消全國大賽了，話語霸權那集大家還看不懂嗎？我不想造「浪潮」，這件事我希望冷處理，也請不要再攻擊或討論，不要對政黨攻擊，這些團體我都很喜歡，但就如同我說的，如果什麼事情都要跟羅馬掛勾，它會越來越複雜，阿如果不同意幫忙，我們就很右？

我們沒有必要為任何事情背書，我們忙都忙不過來了，還要負這個責任。一堆工商團提(體)都要贊助，或希望我們幫他們打廣告，我們全推了，我大可以用這比賽賺大把鈔票，我為的是什麼？

我私人去北車，我都可以，但羅馬就是不行，他涉及更多人的利益，希望各位能理解。

不過陳奕凱這篇發文已經刪除，批踢踢則有人截圖轉PO。