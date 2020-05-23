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NASA在南極找到「平行宇宙」證據！　或是完全相反的「鏡像」時空

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▲▼宇宙,星空,恆星。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲很多科學家認為，人類所居住的宇宙並非唯一一個。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

「平行宇宙」或許真的存在！美國太空總署（NASA）在南極發現平行宇宙證據，這可能是同在宇宙大爆炸之時形成的一個鏡像世界，裡面的物理規則正好同我們完全相反。

綜合外電報導，自1952年以來物理學家們就一直在爭論，人類是否真的生活的平行宇宙中，時至今日，仍沒有確鑿的證據證實。但近日，一個脈衝瞬態天線實驗發現了可能是來自我們宇宙之外的粒子。

報導指出，被設計用來探索宇宙高能微中子的南極脈衝瞬態天線（ANITA），可以偵測所有掉落在地球的基本粒子微中子，一般來說，大部分的低能亞原子中微子可以完全穿過地球，幾乎與地球的物質不發生相互作用，但來自太空的高能粒子通常會被地球的大氣和固體地面偏轉或扭曲而無法探測。

▲▼宇宙,天文。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科學家認為，另一個鏡像世界時間是倒退的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

NASA在南極發現平行宇宙證據，濤微中子（Tau neutrino）有別於其他掉落在地球的微中子，會反向升起。夏威夷大學粒子物理學家，ANITA首席研究員彼得．高勒姆（Peter Gorham）指出，照理來說，濤微中子的運動方向絕不可能發生，這現象約只有十億分之一的機率。

他接著指出，最簡單的假設是，當初宇宙「大爆炸」時形成了2個宇宙，另1個宇宙與人類現處的宇宙擁有完全相反的物理定律，在這個鏡像世界裡，正為負，左為右，時間倒退。

NASA南極脈衝瞬態天線實驗在2016年已經發現「可能來自於我們宇宙之外的粒子」，為了不受到無線電波影響，該實驗用巨大的氣球將精密的電子天線，帶入南極上方的乾燥冷空氣中，觀察掉落在地球上的基本粒子微中子。

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