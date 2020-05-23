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兒擺爛不換債…母作保簽本票「利滾利債還不完」遭判刑淚：錢不是我借的

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▲▼難過、絕望婦人。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

▲年近70的老婦人替兒子作保，不料兒子擺爛不還債，她因利滾利還不出錢一直被告，日前於庭上淚訴「錢不是我借的…」。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

記者羅志華／台北報導

一名年近70的老母親替兒子作保，不料兒子竟擺爛不還債，債務利滾利更高達550萬元…母親無奈下，與當鋪協商先還款200萬，之後因還不出錢連連挨告，北院2019年底依損害債權，判母親6月徒刑、得易科罰金36萬、緩刑2年，並須於緩刑期間給當舖35萬元；母親上訴在庭上淚訴，「錢不是我借的，我只是一個去做保的媽媽，希望能判輕一點」。

母親因替兒子作保、簽下200萬元本票，先於2017年5月遭法院判應給付當鋪350萬元，借錢的兒子，反因當鋪提不出他與債務有關的證據免還，之後母親將房子賣掉卻沒去還錢，讓陳姓當鋪老闆氣得提告毀損債權，母親再因兒子債務被判刑。

母親律師於上訴時表示，一堆作奸犯科的人，判刑易科罰金都只有1千，一位替兒子作保的慈母，竟被判2千實在太重，且母親年紀大、有慢性病，兒子沒錢、女兒也不願幫忙還，難道要她賣老臉去跟女兒求情嗎？且當鋪借貸收4分利，利息都快能把本金繳完了。

但當鋪律師表示，當初母子倆一起來借錢，後來債務協商，對欠款金額也寫得清清楚楚，本來都要強制執行了，是母親說希望能暫緩，讓她的房子不用被法拍、能以市價賣出，不料母親房子賣掉以後，不但沒還債，竟然還把錢拿去花，根本是賣房脫產，且她兒子更常在臉書上PO名車、好過得很。

當鋪律師指出，一審調解時，母親不願和解、賠錢的態度，才是被判易科罰金2千的主因，且他們認為母親欠下百萬只罰35萬太少，原本也打算上訴。

母親則當庭落淚表示，她是名主婦、只是以媽媽的名義替兒子作保，先前債務協商時，她已還了200萬，但當鋪加計利息、表示還欠350萬，後來更拿著扣住的本票去強制執行，這次上訴希望能判輕一點。

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