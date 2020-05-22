雨彈狂襲南台灣！鳳山男淡定「雨中洗頭」網友讚：有故事的男人

▲22日豪雨狂襲南台灣，高雄鳳山卻有男子在雨中洗頭。（圖／台灣新聞記者聯盟）



記者洪正達／高雄報導

因滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，氣象局已針對全台22縣市發布大豪雨特報，其中在高雄市22日在一整天雨勢下來已傳出多起災情，在鳳山海洋一路雖未傳出淹水災情，卻有男子疑似苦中作樂，上半身赤裸在雨中洗頭，整個過程全被網友拍下並上傳到臉書社團，不少網友看完影片後相當擔心洗頭男子「禿頭」，也有人說「一看就是有故事的男人」。

受到這波西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，《ETtoday新聞雲》記者實際到高雄市鹽埕區、仁武區、鳳山區、大樹區等區觀察，都有淹水狀況，據水利局資料，截至5月22日中午12點，積淹水災情69件。

據了解，高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨。據水利局資料，截至5月22日中午12點，積淹水災情69件，27件已退水，42件處理中。有積淹水災情傳出的地區包含鳥松區、前金區、岡山區、三民區、鳳山區、大社區、鹽埕區、左營區、楠梓區、彌陀區、仁武區、梓官區、大樹區、橋頭區、大寮區、前鎮區、永安區，都有傳出道路積淹水或是地區積淹水以及地下道淹水等其他災情。