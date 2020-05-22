快訊／振興券暑假正式實施！下週赴政院報告　細節6月初公布

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男、蔣婕妤／台北報導

針對振興券，行政院發言人丁怡銘22日下午說明，媒體所謂折抵券的名稱都是自行揣測，與事實不符，也與實際方案有所差距，而振興券的名稱、領取形式、使用範圍，各相關部會已經開始就執行細節做最後準備，下周向行政院報告，政院也預計於6月初召開記者會公布，暑假正式實施。



而針對振興措施有哪些，行政院秘書長李孟諺19日在新內閣人事記者會上表示，「相關方案現在我想大家都很期待」，因為各界更期待所以政府要更謹慎，目前正緊鑼密鼓在做相關研擬，也希望以多元且讓民眾有感，也讓店家跟商家實際受到實質幫助等這幾個目標，而行政院長蘇貞昌也有特別講，希望以能夠好使用、有好效益為原則。

經濟部長沈榮津13日也透露，新版振興券規方向朝實體指本券和數位電子支付並行，紙本抵用券面額100元為主等方向均在討論之列，以期擴大消費達到振興經濟的乘數效果。

至於稱酷碰券為「振興券」會不會和「振興抵用券」混淆？經濟部官員指出，酷碰券和振興抵用券功能不太一樣，振興抵用券與國民旅遊、住宿連動，是針對受疫情影響最嚴重的「海嘯第一排」，包括住宿、餐飲等，而振興券（酷碰券）是促進整體消費，面向比較廣。

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