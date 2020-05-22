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台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡...市府說話了

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▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府21日晚上宣布22日正常上班上課，但公告資料指出氣象預報有其不確定性，如果22日清晨有颮線或對流胞突然產生，造成強降雨影響上班上課時，22日早上5時更新發布，許多民眾耽心此事輾轉反側無法入睡，等到天亮，仍不見市府的最新停班課訊息，氣得大罵「整夜不用睡」？市府表示會檢討。

▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市災害應變中心依中央氣象局5月21日晚上7時發布24小時雨量預測，22日台南市平地雨量為150-300毫米，山區雨量為200-400毫米，未達停止上班上課標準，台南市政府宣布22日照常上班上課，但公告表示氣象預報有其不確定性，如果22日清晨有颮線或對流胞突然產生，造成強降雨影響上班上課時，22日早上5時更新發布，許多民眾認為市府發布的停班停課訊息似乎「不確定」，在耽心之下，整夜輾轉反側無法入睡，好不容易等到清晨，仍不見市府發布最新停班課訊息，氣得大罵：「不是要發布？整夜不用睡嗎？」，對此市府表示會檢討發布方式與內容。

▲台南市凌晨下起豪雨，安南區有發生積水，幸好很快就退水。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲台南市凌晨下起豪雨，安南區有發生積水，幸好很快就退水。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

依氣象局資料顯示，5月21日至23日台灣受西南風增強影響降雨顯著，21日晚起西南季風增強為西南氣流，配合鋒面影響，自21日至22日白天為台南市降雨最明顯時段，台南市長黃偉哲指示成立台南市災害應變中心，應隨時監看後續所引發強降雨，並請市府各單位提高警覺、加強防範戒備，做好各項防災準備。

▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市各區尚無重大災情傳出。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

行政院農委會水保局已發布台南市南化區有11條土石流潛勢溪流列入黃色警戒，另平地列入淹水高風險重點區分別有七股、將軍、仁德、永康、安南、安平及中西區，坡地防災重點區域南化區，請民政局通報列入防災重點區域之區公所，要落實預防性整備作為及採取必要的應變措施。

▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府發布正常上班上課訊息，惟因有加「但書」令許民眾認為訊息不明確，而整夜輾轉反側無法入睡，等到清晨卻未見市府發布最新訊息而怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據氣象局資料，台南安平、善化、新市、安南、將軍、北門、七股等區，22日凌晨2-3時1小時降雨量約在40-60多公厘，而發布「淹水警報」，台南市警局也通報各分局進行巡察戒備，隨時因應災情發生，幸好凌晨3時以後雨勢轉小，許多積水的地區都消退，尚無重大災情傳出。

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