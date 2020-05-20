闖空門慣竊犯案後跳排水溝　白河警圍捕「ooo就是你」嚇到投降

記者林悅／台南報導



60歲林姓慣竊闖空門侵入民宅行竊，為躲避警方查緝，還騎贓車到台南後壁區犯案，但遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕時，跳入大排水溝躲藏，警方大聲直呼其名，林嫌受驚嚇竄出遭活逮，警方查出他涉及多起民宅竊案，全案偵訊後依準強盜罪嫌移送法辦。

▲60歲林姓慣竊闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林姓慣竊平時隨身攜帶犯案工具，以騎乘竊得之贓車伺機找尋犯罪地點，確認住戶不在家或家門未上鎖之屋舍，便闖入行竊再將竊得贓物轉賣銷贓。5月18日上午，林嫌故技重施，潛入民宅翻箱倒櫃，大肆搜刮財物，適逢施姓被害人返家撞見，林嫌為防護贓物與被害人發生扭打後，趁機掙脫並將得手之財物塞進衣物後拔腿狂奔，被害人及附近鄰居報案。

警方獲報調度警力前往圍捕，並協請里長透過廣播發動里民協助搜尋，林嫌恐遭活逮，儘管前方是水深及腰大排水溝，竟縱身躍入躲藏於大排水溝內，警方到場為緝捕狡詐慣竊也紛紛追入3米高之大排水溝內沿途搜尋竊賊，眼尖員警見林嫌躲藏於大排水溝水閘門身影直呼其姓名，林嫌大驚，始從河溝竄出，即為警方當場壓制逮捕，全案依準強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河分局表示，林嫌常會四處兜巡，找尋無人在家之住戶行竊犯案，尤其是村落之三合院屋舍，故提醒民眾如外出或短暫出門時，應將門窗妥適關閉，以免淪為宵小犯案之目標。警方為強化民眾住家防護安全，長期都有「治安風水師」諮詢服務，會派員針對民眾住宅防竊設施，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜、固定是否妥當，使用方法是否正確等，進行專業評估服務，民眾可多利用。

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