　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖空門慣竊犯案後跳排水溝　白河警圍捕「ooo就是你」嚇到投降

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

60歲林姓慣竊闖空門侵入民宅行竊，為躲避警方查緝，還騎贓車到台南後壁區犯案，但遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕時，跳入大排水溝躲藏，警方大聲直呼其名，林嫌受驚嚇竄出遭活逮，警方查出他涉及多起民宅竊案，全案偵訊後依準強盜罪嫌移送法辦。

▲60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲60歲林姓慣竊闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林姓慣竊平時隨身攜帶犯案工具，以騎乘竊得之贓車伺機找尋犯罪地點，確認住戶不在家或家門未上鎖之屋舍，便闖入行竊再將竊得贓物轉賣銷贓。5月18日上午，林嫌故技重施，潛入民宅翻箱倒櫃，大肆搜刮財物，適逢施姓被害人返家撞見，林嫌為防護贓物與被害人發生扭打後，趁機掙脫並將得手之財物塞進衣物後拔腿狂奔，被害人及附近鄰居報案。

▲60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方獲報調度警力前往圍捕，並協請里長透過廣播發動里民協助搜尋，林嫌恐遭活逮，儘管前方是水深及腰大排水溝，竟縱身躍入躲藏於大排水溝內，警方到場為緝捕狡詐慣竊也紛紛追入3米高之大排水溝內沿途搜尋竊賊，眼尖員警見林嫌躲藏於大排水溝水閘門身影直呼其姓名，林嫌大驚，始從河溝竄出，即為警方當場壓制逮捕，全案依準強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲60歲林姓慣竊多次闖空門侵入民宅行竊，遭民眾發現發生扭打後脫逃，白河分局員警發動圍捕將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，林嫌常會四處兜巡，找尋無人在家之住戶行竊犯案，尤其是村落之三合院屋舍，故提醒民眾如外出或短暫出門時，應將門窗妥適關閉，以免淪為宵小犯案之目標。警方為強化民眾住家防護安全，長期都有「治安風水師」諮詢服務，會派員針對民眾住宅防竊設施，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜、固定是否妥當，使用方法是否正確等，進行專業評估服務，民眾可多利用。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孫協志52萬演出費遭侵吞　前經紀人不認罪！辯「幫公司還債」被起訴

精神不濟失控撞倒鷹架　彰化酒駕男幸運毫髮無傷被移送

快訊／逆轉勝！欠繳1.8萬交通罰款透天厝被法拍　執行署撤銷拍賣程序

摸完手臂再叫「氣質妹」…女大生嚇傻控師性騷！教授要上8小時性平教育

女記者「車頭燈」狂閃爆紅！起底和「學姐」輔大同班...本尊現身說話了

台東豐年外海印尼籍船員嚴重腹痛　空勤吊掛救援

妻兒帳戶當人頭　華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手

21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

交英國女性朋友…直男就是要匯5萬！　警出高招「開視訊」騙徒秒關機

男大生襲胸又摸臀連犯4起　到案稱：有女友！但看完A片想嚐鮮

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

孫協志52萬演出費遭侵吞　前經紀人不認罪！辯「幫公司還債」被起訴

精神不濟失控撞倒鷹架　彰化酒駕男幸運毫髮無傷被移送

快訊／逆轉勝！欠繳1.8萬交通罰款透天厝被法拍　執行署撤銷拍賣程序

摸完手臂再叫「氣質妹」…女大生嚇傻控師性騷！教授要上8小時性平教育

女記者「車頭燈」狂閃爆紅！起底和「學姐」輔大同班...本尊現身說話了

台東豐年外海印尼籍船員嚴重腹痛　空勤吊掛救援

妻兒帳戶當人頭　華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手

21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

交英國女性朋友…直男就是要匯5萬！　警出高招「開視訊」騙徒秒關機

男大生襲胸又摸臀連犯4起　到案稱：有女友！但看完A片想嚐鮮

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

台中豐原唯一家樂福量販店賣了　花蓮飯店業者砸15億元買走

廣告小妹酸7000字作文是「渣渣裝純男日記」　嗆羅志祥：思念人民幣！

中職／彈力球加打者進步　長打率偏高、桃猿高達5成55

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

日籍女大生參加台北摩鐵慶生趴控遭性侵　11男全驗DNA

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

換妻變出軌遭夫活逮　女模妻逆襲倒贏3百萬

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

綠光罩頂！10億營造少東「抓猴」慘遭暴打

華碩電腦驚爆內賊！採購主管與女友狂收9千萬回扣

更多熱門

相關新聞

行車鬧糾紛白河警破獲非法槍彈

行車鬧糾紛白河警破獲非法槍彈

大台南警察之友會理事長林玉柱及理事謝添寶，親自到台南市警白河分局頒發破獲持有改造手槍及子彈案獎勵金，藉此給予破案警察人員加油打氣、慰勉其辛苦，也向拚命辦案的第一線警察人員致敬。

急尋失聯少女白河警平安尋獲

急尋失聯少女白河警平安尋獲

白河警治安農民財產兼顧！

白河警治安農民財產兼顧！

白河警強力取締違規

白河警強力取締違規

經紀公司1290萬簽約金搶人　「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄

經紀公司1290萬簽約金搶人　「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄

關鍵字：

闖空門慣竊水遁白河警圍捕

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面