蔣萬安轟環保署環評法不修是藉口　署長張子敬：不願意為修而修

▲蔣萬安批環評法不休的理由只是藉口。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（21日）邀請環保署就「物聯網發展情形」、「空氣及水質污染改善」專題報告。國民黨立委蔣萬安質疑環評法遲不休，無法解決根本問題，署長張子敬去年說修法耗時，社會無共識，決定不修，這些理由全是藉口。張子敬表示，不願意為修而修。

蔣萬安先問張子敬留任，行政院長蘇貞昌是否有無特別指示方向，和具體法案要推動？張子敬說「有關心業務」 ，如事業廢棄物等應想辦法解決，法案則是署內自己要發動。蔣萬安接著提，總統蔡英文就職演說沒發表任何環保議題怎麼看？張子敬認為總統文告有發言層次，不管怎樣環保署都會努力做。

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蔣萬安接著提到，老舊環評退場機制，環評法到底要不要修？長期制度問題，是前任署長都承諾要做，去年5月問過張子敬得到不願意修回應，問題再次浮出，是否有新作為、想法？張子敬說，自己態度務實，不願意為修而修，當初版本還有爭議，如果弄進來，為這些爭議會更慢，雖然有些案件沒直接退場，但要重新開動的案子，會要求重新進入環評。

蔣萬安認為，環評法目前就是不能直接要求退場，很多2、30年老舊環評，開工後停擺再動工，送環差就可繼續，是很大問題。張子敬強調，此狀況要實質審查。蔣萬安表示，如果這麼容易，不會衍伸出一堆問題，沒法源依據要求退場，只是利用子法等行政法規，質疑為何不直接不廢止。

▲張子敬說，自己不願意為了修環評法而修。（圖／記者屠惠剛攝）



蔣萬安說，若還是堅持不願意修沒關係，外界不只環團，一般民眾都認為不合理，環保署是目的事業主管機關，環評後續追蹤監督義務，不能每次都先過，屆時又推到環評會議，讓民間團體、環評委員或環保署爭辯，事不關己，此部分是要透過修環評法，否則也無法根本解決問題。

張子敬同意會加強這部分並說，就像很多人在問環評會議審查，會在專案小組加強，跟事業目的主管有關就要到場。蔣萬安直指，不能只是嘴巴講，也知道現行是如此，但強制力在哪？每次只是講方向一致、朝野支持，卻不修法。蔣萬安舉例，就像去年5月張子敬說修法耗時、耗費人力，社會對修法無共識，決定不做，可是不能因為這樣就不修，這些理由是藉口，要做的是跟社會溝通，尋求共識，接下來4年問題還是會逐一浮現，到時無法解決，又回頭說要修，早知道如此，怎麼現在不好好推動修法。

另外，各界關心環資部成立，蔣萬安問還是既定政策？若有最快何時？張子敬說明，上屆因屆期不續審，行政院會再送大會檢討爭議部分並修正，自己預計下會期就會送討論。

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