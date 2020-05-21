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刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」　女兒拿照片求業者別賣

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲李婦享受刮掉「銀漆」可以馬上知道有無中獎的快感。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名李姓退休老婦沉迷於台彩刮刮樂，由於曾刮中200萬元大獎，她更加投入其中，2年來不僅200、300萬元退休金全沒了，甚至沒錢為了繼續買，連房子都賣掉，還想要自己賣彩券。兩名女兒苦勸無效，只好向法官聲請「輔助宣告」，也獲得裁准擔任母親的輔助人。

據介紹，輔助宣告是指自然人如有精神障礙或其他心智缺陷，造成與他人溝通或對於他人表達的意思的瞭解程度，比一般人稍顯較弱，比方說，有輕度智能障礙，日常生活可以自理，但容易被人利用詐騙等情形。聲請人可向法院聲請對其為輔助宣告。

法院為輔助宣告時，會同時選輔助人來幫助受輔助宣告人處理事情，像是受輔助宣告之人為某些特定行為，如消費借貸、訴訟行為等，要經過輔助人的同意才生效。

▼李婦玩刮刮樂玩到退休金、房子全沒。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

《自由時報》報導，法官根據醫院的鑑定報告，認為李婦（62歲）罹患「病態性賭博症」，應該就醫接受治療。但她認為自己沒病，還說那每天看盤的股民是不是也有病？

法官裁准李婦兩名女兒擔任她的輔助人，並叮囑兩人盡早帶母親看醫生，尋求專業協助。據了解，喪偶獨居的李婦原本在金融業上班，退休後沉迷刮刮樂，享受刮掉「銀漆」可以馬上知道有無中獎的快感，玩到退休金、房子都沒了；甚至直接到彩券行上班，把薪水拿去買刮刮樂，後來四處借錢、賒帳，被店家列為黑名單。

兩名女兒眼見母親走火入魔，逐一拿照片到當地彩券行，希望業者別賣刮刮樂給媽媽。沒想到，李婦跑到鄰近鄉鎮繼續刮，讓十分無奈的女兒只好向法官聲請輔助宣告。

▼聲請輔助宣告流程。（圖／翻攝司法院網站）

輔助宣告。（圖／翻攝司法院網站）

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