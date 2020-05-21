可用50年的「AI塑膠椅」　菲利普史塔克的民主設計實驗

去年的米蘭設計週，當代最具影響力的鬼才設計師菲利普·史塔克（Philippe Starck）帶來了椅子「AI」。

見這名字，大概有些人可以猜到——史塔克與老搭檔義大利家具公司Kartell，以及美國領先的3D軟件生產商Autodesk合作推出這款新椅子，使用了當今最夯的人工智慧，然而，設計師並不是為了趕潮流而這麼做。

via kartell

以AI實現民主設計

史塔克認為，「我們是優秀的設計師，擁有智慧，但大搞卻有著相同的文化、記憶，使得我們製造出相同的椅子」，總是有各種奇思怪想的史塔克表示「有點無聊」。因此，這位年逾七十卻仍保有赤子童心的法國設計師，向沒有文化、記憶等影響的AI，提出一個問題：要如何使用最少材料讓身體休息？在兩年時間內，人工智能學會設計，並完成這把椅子「AI」，史塔克讚嘆它的完美。

史塔克選擇讓AI這個來自其他地方的智慧，開啟一個無垠無限的新世界，目的是使所有人都能使用設計。這讓人想起他主張改良材質和全民共享的「民主設計」。

要讓設計民主化，除了運用AI，史塔克也說過，注模塑料也是一個方法：它能提高質感、降低價格，並得以提供給每一個人。由於塑膠袋的千古不化，大眾對塑膠觀感總是不佳，然而，史塔克提醒我們，塑膠袋不好的地方在於其一次性：僅只使用十分鐘卻會存在兩百年，然而，一張可永續利用的塑膠椅做好能用個五十年，又輕巧又便宜，有什麼不好？

圖文來源／STARCK、Tatler、PRESTIGE

（完整文章請看瘋設計）

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