買凶殺自己！人妻行刑式爆頭亡「老公的命不值錢」　祕密證人揭悲劇

圖文／鏡週刊

12年前，一名華姓女子太陽穴中槍死在車內，看來像是一起凶殺案，但警方調查後發現，其實是一起精心計畫的「買凶自殺案」。原來，華女因積欠大筆債務，竟與前夫、哥哥合謀，找槍手殺死自己，企圖詐領近3千萬元保險金。

專案小組進一步搜索華兄的公司時，除了找到交給黃男的2張本票票頭，也在華兄的辦公桌抽屜內，找到與死者車上破碎紙條一模一樣的便條紙。華兄雖承認碎紙上的筆跡是他所寫，但仍堅稱與命案無關。

不只如此，另有祕密證人向警方指證，華女生前曾透露自殺計畫，事成之後，許男將支付華兄及槍手共500萬元，並說：「人找到了，是哥哥介紹的。」「我要走自己的路，你以後看報紙就知道了，跟槍有關。」「丈夫當然知道啊！否則錢怎麼付？」還說：「丈夫曾說要跟我交換，但他不值錢。」就連華女的女兒也表示，媽媽死前二天曾說：「如果我走了，你們要好好照顧自己。」

除了華女背負債務，華兄也在外積欠1千900多萬元。曾有債主證稱，華兄曾透露：「等妹妹的理賠金下來後，妹婿會替我還債。」因種種客觀證據都顯示，這是一起計畫好的「買凶自殺詐保案」，所以儘管許男、華兄、施男都矢口否認犯案，也不願交出凶槍，法官仍認定3人共謀殺死華女詐保，最終依加工自殺及槍砲罪，將3人分別判處五年到五年半刑期，也判決保險公司不用賠。

一場精細計畫的命案，因為警方細心地蒐證，最後終於水落石出。陳芳振感慨地說：「華女用生命換取保險金，雖然有人認為她很偉大，但是法網恢恢，最後落得兩頭空，這樣的做法，實在不可取。」



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