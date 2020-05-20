男大生襲胸又摸臀連犯4起　到案稱：有女友！但看完A片想嚐鮮

▲李姓大學生隨機性騷擾路上女子，讓當地婦女人心惶惶。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名就讀大二的李姓大學生，於2月間2天內連續犯下3件性騷擾案件，分別在南區健身房、公寓大樓電梯、藥妝店對被害女子摸臀襲胸，落網後檢察官以有再犯之虞聲押獲准，李遭羈押49天，期間檢警向李就讀的大學查訪，竟又查出他在圖書館內對女學生襲臀，台中地檢署20日依違反性騷擾防治法將他起訴。

檢察官傳問李男時，李坦承犯罪，並稱平時喜歡看A片，雖然有交女友，但還是對其他女性充滿好奇，一時忍不住才會上街犯案。

起訴書指出，李姓大學生（20歲）於2月24日晚間自台中市南區學府路與忠孝路口，一路尾隨女子「小乃」至「WORLD GYM」健身房手扶梯入口處，趁她走下手扶梯時，自後方伸手觸摸她的臀部，隨即逃離現場。

同月25日中午12時許，李在南區某公寓大樓等候，見女子「小花」返家，隨即尾隨她進入1樓樓梯間的電梯口，自她右後方摸她的胸部，隨即逃離現場。同日下午5時許，李男在南區學府路的康是美藥妝店2樓，站立在女客人「小菲」身後，趁她挑選商品不及反抗之際，自被害人右後方伸手觸摸她右側胸部，隨即逃離現場。

李男在2天內連續犯3件性騷擾案，讓當地婦女人心惶惶，檢察官張桂芳指揮台中市警三分局偵辦，調閱附近路口監視器影像，經被害人指認，確認是李所為，於3月11日逮獲，檢察官當庭逮捕，向法官聲押獲准，共羈押49天，至4月19日，法官才准以2萬元交保。

檢察官在李羈押期間，向李就讀的大學查訪，又查出李於3月3日下午，在學校的圖書館，站立在女學生「小熙」身後，以手觸摸她的臀部，再以前胸緊貼她的背部，隨即逃離現場。

經4名被害人提起告訴，李嫌坦承對「小乃」、「小花」、「小菲」性騷擾，但否認對「小熙」襲臀，辯稱只有尾隨，檢方不採信，今天依違反性騷擾防治法將他起訴。

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